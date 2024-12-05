連詩雅帶B女去成人池捱批　自爆收身成功暫不生多胎

歌手連詩雅（Shiga）和鄭裕玲今日出席關於節約用水嘉年華活動，2人都習慣慳水，Shiga表示沖涼只花5分鐘，被老公陳家樂質疑是否乾淨，鄭裕玲覺得珍惜用水好重要，因為少時經歷過制水年代，一日只有4小時供水，未能每日沖涼的苦況，試過睇戲看到演員沒有關水龍頭，心急得好想叫關水掣。

連詩雅現場演唱宣傳歌，透露BB現在4個月多大，昨晚陪着她練歌好溫暖。Shiga自從做媽咪後，學識好多湊B資訊，問她有否分享給好友黃翠如？Shiga表示可以分享坐月的經驗，至於用過的BB用品已有新主人，未能送給翠如，因為家樂的胞妹懷有龍鳳胎，但會送大肚衫給翠如。鄭裕玲隨即問Shiga是否不再生？Shiga表示難得現在收身成功，希望工作為先，生仔再遲一步。

日前Shiga帶B女到成人泳池戲水，遭網民批評易生危險，她知道坊間有好多種說法，有人覺得不太好，有人就覺得讓小朋友早點接觸泳水也可以，她解釋該處屬淺水區，浮泡適合3個月以上BB用，其實只有pat pat浸水。鄭裕玲知道翠如賞試造人很久終於成功，送上恭喜。她曾經與翠如拍攝旅遊節目，問會否再合作？Shiga也主動R撈，表示好想跟她去旅行，鄭裕玲笑指：「你湊完BB先，翠如又大肚，唔敢帶大肚婆四圍去。」Shiga繼續R：「等翠如下年生完，再帶我哋兩個去。」

近日香港掀起一股熊貓熱潮，鄭裕玲日前也有去探望一對大熊貓「安安」和「可可」，大讚熊貓好得意，男仔熊貓似足大爺，女熊貓嬌的的，身形較男仔輕30公斤，祖籍四川的她，笑言是去探望「同鄉」，但都好想返四川重慶觀光旅遊。昨日無綫宣布72歲的曾勵珍榮升為執行董事，又會兼任助理總經理（戲劇製作），鄭裕玲表示上次與曾勵珍合作是《男親女愛》是很遠的事了。