莫鎮賢開騷憶亡友黎明詩　獨唱最後合作歌曲感觸哽咽

歌手莫鎮賢昨晚（4日）假香港大會堂舉行「莫鎮賢《唱好女神》演唱會2024」，並邀得李樂詩、何婉盈、文佩玲及「中一生」李泇霖擔任嘉賓。

演唱會上，莫鎮賢獻唱多首不同來自多位音樂界女神的作品，而當中最感人的環節是播放他與已故好友黎明詩最後合作的新歌《這是你》MV，莫鎮賢憶述當日與對方拍MV時，仍然未知道她的健康狀況：「我記得佢走嗰陣，望住個天喺度笑，我知道佢想大家開開心心，唔好為佢喊苦喊忽，但係早兩日我練到呢首歌，都忍唔住，唱唔到落去，我知道佢今晚都喺度，為我嘅好朋友黎明詩送上《這是你》。」台上播放着黎明詩的最後錄像印記，莫鎮賢一時感觸哽咽，場面感人，然後唱出黎明詩的經典作《敢恨敢愛》。

4位女嘉賓除了獨唱及跟莫鎮賢合唱外，在演唱尾聲時，4人登場組成一夜限定女團，合唱多首金曲，炒熱全場氣氛。其後莫鎮賢受訪時提到會上播放與黎明詩的MV，他說：「我頭先已經好好，盡量唔望後面個畫面就可以嘅，可能加埋佢嘅眷顧啦，今晚唱得順利，之前綵排嗰陣直頭唱唔到落去。」至於4位女嘉賓表示期待再以女團姿態合唱，她們笑指下次可以加入性感元素，何婉盈說：「我最想下次可以男歌女唱，然後女歌男唱，一路繼續玩落去。」莫鎮賢即表示要再添食，並期待加入更多不同的歌手齊齊玩。