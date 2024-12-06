Dear Jane五堅情合體開騷　透過搖滾浪漫音樂捕捉生命

樂隊Dear Jane和台灣團隊五堅情宣佈明年在港合體開騷，Dear Jane的主音Tim、Howie、Jackal和Nice與五堅情的陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒和婁峻碩，9位成員日前已急不及待在網上玩遊戲，以增進友誼。

小遊戲由五堅情出題，揀選不同的香港美食，然後Dear Jane玩「大電視」估謎底叫外賣，黃偉晉笑言「對新朋友會友善一點」，估錯都不會有懲罰，但成功就會獲得精心挑選的手信。起初Dear Jane都信心十足，到後期Howie崩潰放棄：「真係估唔到咁難，不過都係玩吓啦！好多人問我哋會唔會同五堅情一齊跳唱，我地都有啲愕然，因為我以為Dear Jane已經好『跳唱』，原來大家一直都feel唔到！不過佢哋啲跳唱有得排舞，我哋啲跳唱冇得排練，夠High自然會跳！」

《KATCH OUR LIFE W0LF(S)五堅情x Dear Jane 音樂會》將於明年1月11日在亞博舉行，有別一般的「雜錦騷」，由歌單，以至兩組合的互動交流都絲絲緊扣，並會預先綵排，Jackal仲專程為五堅情「做功課」：「佢哋玩『狼人殺』係出晒名，所以我哋好想一齊玩《天黑請閉眼》呢首歌，其實係一首情歌，但可以由遊戲引伸到寫歌係幾得意，如果我哋用搖滾改編，應該都係另類嘅『搖滾浪漫』。個唱的主題，是用音樂捕捉你嘅生命，幾有意義！」