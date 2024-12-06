ERROR邀陳慧嫻拍MV　193：大大個已經聽慧嫻姐姐

男團ERROR於今年成軍6周年，推出全新跳唱作品《野舞士》，MV更邀來陳慧嫻客串演出，為粉絲帶來最具驚喜的周年禮物。

新歌《野舞士》走80年代citypop曲風 ，Fatboy形容道：「今次曲風偏向80年代《跳舞街》嘅曲風，有種懷舊感覺，同埋我哋會一齊跳舞！」雖說是跳唱作品，但193表示：「呢首歌配合我哋成軍6周年，但趕住出MV，所以舞唔係排咗好多。」說到跳唱，大家必定聯想到節拍強勁、動作一致的舞步，但Poki率先閂後門道：「最緊要跳得開心，技術嚟講一定有，但開心係重要因素。」

新歌曲風帶有80年代廣東歌經典《跳舞街》的感覺，Fatboy於是忽發奇想，邀請了《跳舞街》的主唱陳慧嫻客串MV，Fatboy表示：「慧嫻姐姐唔需要跳舞，呢個MV有少少劇情搵佢客串，因為某程度上呢首歌都係向《跳舞街》致敬，所以搵佢過嚟係為我哋嘅MV增添氣息。」Dee十分感謝陳慧嫻今次的參與，更道：「多謝慧嫻姐姐抽空過嚟，加持一下我哋呢首新歌，都希望演唱會有機會合作到。」

問到眾人對陳慧嫻的認識，Fatboy即表示：「我嘅回憶就係《千千闕歌》！」193亦笑言：「我哋『大大個』已經有聽慧嫻姐姐，聽到依家真係大大個都繼續聽，一直覺得佢好靚，但未見過真人，嗰種期待度，就好似期待一個電視人物喺電視機走出嚟。」193更坦言在見面前，他是有點緊張呢！至於Dee則大讚陳慧嫻歌聲甜美，Poki更揚言：「佢嘅經典歌一定要keep住聽！」

談到6周年，ERROR轉回感性mode，193分享道：「多謝fans一直陪伴我哋，我哋係自暴自棄嘅藝人，最近投票嘅我最喜愛組合都冇乜宣傳過，但都keep住投我哋，好感謝大家，喺我哋冇出聲嘅時候都繼續撐我哋。」Poki也道：「多謝大家，呢6年都辛苦喇！」193聽到Poki所言，續道：「辛苦晒去支持我哋呢啲劣質藝人，不過只係我同Poki。」雖然聽似玩笑性質，但相信亦是ERROR打從心底最誠懇的謝辭。