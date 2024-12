前港姐鄧卓殷(Amber)官宣將下嫁拍拖近5年的大隻仔郭子豪,二人近月正忙於籌備明年的婚禮。Amber於社交平台晒出婚紗相,相中她與子豪於一洞穴內取景,甚有世外桃源的感覺,她還身穿貼身低胸婚紗,大露背設計,展現出她的白滑玉背之餘,還露出了美肩鎖骨,美若天仙,相當吸睛。

2人還不時會擺出甜蜜親近的動作,愛意滿寫,Amber亦相當滿意婚紗,她用英文寫道:「White lace dresses have always had a special place in my heart; they are meant to be worn only for THE ONE。」照片一出,即獲大批網友送上祝福,並大讚Amber穿起婚紗靚到似女神。