趙薇拍《還珠》拍到走佬　向瓊瑤辭演第3部原因曝光

知名作家瓊瑤日前在台北家中輕生，享壽86歲，她離世消息傳開後，過去代表作《還珠格格》的3位主角趙薇、林心如、范冰冰都發文悼念，而關於《還珠格格》的幕後秘聞也再次被挖出。趙薇在節目上曾講過當時自己拒演《還珠格格》第3部，向瓊瑤表示：「能演的都演了！」對這角色已經用盡心力，不想過度消費自己。

瓊瑤早年推出《還珠格格》紅遍兩岸三地，之後又趁勝追擊原班上陣推出第2部，至今仍是經典。2018年，趙薇和蘇有朋參加實境節目《中餐廳2》，找來「皇阿瑪」張鐵林幫忙，3人相聚掀起回憶殺。張鐵林在節目中問趙薇，記不記得當年在承德拍戲搗蛋後走佬？讓第一次聽說此事的舒淇超級驚訝。趙薇則在一旁尷尬說自己當時少不更事，因為拍戲拍得太累才萌生退意，承認一度落跑讓劇組差點開天窗。

之後林心如在社交網轉貼相關新聞，寸趙薇：「你那件『壯舉』可讓我們畢生難忘啊⋯⋯我們都記得！」趙薇則在節目中表示，當時拍戲拍得很累，長期睡眠不足，和林心如睡過長櫈、地板、公園長椅：「所有地方都睡遍了，能睡的都睡了！」辛苦的回憶至今難忘。

而趙薇也在節目《王牌對王牌》中表示，當年拍《情深深雨濛濛》時，傳出瓊瑤正準備找原班底拍《還珠格格》第3部。當她得知消息後就跟瓊瑤表示，自己覺得可以演的都演了，不想要再消費自己，因此婉拒，並跟瓊瑤保證：「我4年都不接演電視劇！」會轉換跑道拍電影，後來瓊瑤才會找黃奕、古巨基、馬伊琍等人接演第3部。