MIRROR再推小隊歌　AK領軍挑戰新舞種

MIRROR小組歌來到第三回，由四位成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）以跳唱作品《FING!》跟大家見面，跳舞多年的四子更首度挑戰在香港甚少見的electro dance，新鮮感十足，歌曲風格亦是MIRROR前所未有的全新嘗試。

歌名《FING!》不僅是一個動作，更是食過夜粥嘅「夜粥小組」希望傳遞的訊息。AK介紹道：「希望大家揈走一啲不必要嘅負能量，又或者唔關自己事但又擺喺自己身上嘅嘢，譬如有啲人放負純粹抒發一下，但自己又會吸咗，所以一啲唔關自己事嘅嘢，揈開晒先，focus番喺自己度，做好自己嘅嘢。」聽見「FING（揈）」這個字大家或者會想到過程很論盡，但AK續道：「我哋都講求揈嘅時候要keep番最真實嘅自己，維持最鍾意做嘅嘢，仲要keep返自己最有型嘅狀態。」

新歌中Lokman與Alton親自為填寫Rap詞，Lokman道：「我嗰段係有趣啲但冇乜內容，不斷重複幾句句子，玩下排序，當中用咗『揈』字好多次，點解呢？因為我哋係先諗咗用electro dance呢個舞種先，呢種舞嘅特色就係隻手係度亂咁揈，揈一啲好神奇嘅pattern、路線同節奏出嚟，我就用呢種舞種嘅感覺去做開頭，希望我用無厘頭搞笑嘅方式去令大家點樣閱讀呢首歌。」Alton則說：「我就寫番世界嘅生存之道。世界愈見複雜嘅時候，我哋點樣揈走同自己無關、無益嘅嘢，搵番自己核心價值，搵番自己開心泉源，搵番屬於自己嘅處世之道。講到好偉大，但最後就睇吓大家聽到啲乜喇！」

今次《FING!》的舞步除了hip hop及wrecking外，亦會嘗試electro dance，這全因Lokman想玩新花臣！他說：「細個睇過一種舞叫electro dance，睇完好深刻，到我哋有小組歌嘅時候，突然醒起呢個舞種，於是問過三位兄弟都OK，然後問咗一個喺西班牙好多年嘅跳舞朋友，因為呢個舞種都係歐洲發起，佢有學過少少，然後咁啱佢又返香港，就順利成章搵佢幫我哋排舞。」

Electro dance 4個人都未曾學過，Frankie坦言很開心可以一齊作出新嘗試，他道：「呢次舞蹈好玩，學到新舞步，我哋4個好似好耐冇跳過舞，終於學到新嘢好開心，大家拍MV前都不停喺度練。」雖然要在拍攝前苦練，但Frankie直言好玩多過辛苦，他說：「《FING!》係3隻小組歌入面跳得最多嘅一首，但拍MV又唔覺辛苦，因為大家好有默契，一齊跳開，vibe好舒服，同埋首歌好玩，4個當玩咗去就可以。」