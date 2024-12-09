Sarita Natividad混血女郎　個性奔放

靚女做網紅，靠賣弄性感，確係可以喺短時間內收到唔錯嘅效果，但來來去去得一樣賣點，人氣好易去到瓶頸，若然好似混血女郎Sarita Natividad，識得為自己嘅頻道添加唔同元素嘅內容，自然掂過碌蔗！

外向好動

所謂「創業難，守業更難」，呢句話唔止適用於生意人身上，網紅一樣會面對類似情況，尤其係靠性感寫真嚟吸客嗰一班，起步階段往往係威係勢，但幅幅相都係比堅尼泳衣，冇新意可言，好易令人出現審美疲勞，粉絲數量亦會隨之流失，所以來自美國阿拉巴馬州弗利嘅Sarita Natividad，除咗不斷向粉絲派福利，仲會喺拍攝寫真嗰陣加入新內容，包括化身背包行山客、接受桌球挑戰、學打網球等等，最近仲嘗試出海釣魚，更揚言要成為專業釣客添！查實阿妹嘅性格相當外向，早喺讀書年代已經係校內活躍分子，唔止參加啦啦隊、籃球隊、體操隊，仲係話劇隊同辯論隊成員，真係文又得、武又得，更加開埋網絡視頻分享生活片段呢！

踩入模界

據Sarita Natividad憶述，當時嘅頻道唔算多粉絲，但就令佢立定決心向網紅之路進發，之不過喺家人要求下，升上大學後先開始分享泳衣照。查實阿妹一開始冇刻意要行性感路線，而係因為有一次要拍攝跳水挑戰，所以換泳衣上陣，網民見到，反應相當熱烈，令佢意識到自己嘅身段有吸引力，自此之後就不斷喺網上分享性感自拍。

以內容創作者自居嘅Sarita Natividad坦言，性感形象為佢嘅事業發展帶嚟好多可能性，除咗有唔少男士及泳衣雜誌搵佢影寫真，又因為網絡社交帳號愈來愈多人撐而躋身網紅之列，仲獲得機會踩入模特兒界。家陣，阿妹嘅粉絲數量已達百萬級，難怪喺佢眼中，模特兒工作只係副業，為網民創作吸睛內容先係事業嘅重心。

Profile

出生地：美國

身高：154cm

三圍：36G-23-36

相對於美國裔父親，Sarita Natividad笑稱自己嘅外貌同性格都跟西班牙裔母親極為相似，只要登入其社交網，睇吓當中嘅靚相，你就會體會到佢有幾咁熱情奔放！