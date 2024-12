盤點影史上全球十大最賣座聖誕電影　邊個男星獨佔兩部？

又到聖誕,又到聖誕!普天同慶聖誕節愈來愈近,是時候看聖誕電影來應下節。最近有美國電影網站統計「影史上10大全球最賣座聖誕電影」。其中一部更以超過5億美元(約港元)全球票房稱冠!

我哋今年反傳統由第10位開始數起,第10位是迪士尼電影公司於2018年推出的新版《胡桃夾子》(The Nutcracker and the Four Realms),影片以大卡士掛帥,有英國女星姬娜萊莉(Keira Knightly)以及兩位英美老戲骨海倫美雲(Helen Mirren)與摩根費曼(Morgan Freeman)助陣。結果影片全球勁收1.73億美元(約13.4億港元)。而排第9位就是由「巴斯光年」添艾倫(Tim Allen)主演的94年舊作《今個聖誕大件事》(The Santa Clause),影片當年上映後大受歡迎勁收接近2億美元(約15.5億港元),由於影片勁收,先後拍過3集,而添艾倫兩年前仍於串流劇集《今個聖誕大件事:歡樂接班人》(The Santa Clauses)中繼續演「聖誕老人」。不過賣座聖誕電影並非獨沽一味以「聖誕傳統故事」作主題,例如排第8位就是2006年的大卡士愛情喜劇《緣份精華遊》(The Holiday ),影片故事時序只是發生於聖誕節前後。不過全片卻充滿聖誕氣氛,吸引情侶拍拖觀看。影片當年全球票房高達2億美元。

「聖誕電影」又點少得「動畫」,兩部由《回到未來》(Back to the Future)美國金像導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis)執導的兩部3-D電腦動畫應節片2004年《北極快車》(The Polar Express)與2009年的《魔幻聖誕頌》(A Christmas Carol)分別排第5位與第6位,由荷里活諧星占基利(Jim Carrey)一人分飾多角的《魔》「埋單」更收3億美元(約23.3億港元),除了《聖》之外,「占爺」2000年主演的另一部賣座聖誕片《聖誕怪傑》(Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas)亦票房大賣全球吸走3.45億美元(約27億港元)票房,排10大最賣座聖誕電影第4位。

當然要數10部最賣座聖誕電影,一家唔少得90年代童星麥哥利高堅(Macaulay Culkin)主演的兩集《寶貝智多星》(Home Alone),兩片分別排第2位及第3位,其中1990年推出的首集全球票房更高達4.76億美元(約37億港元)打破晒當年票房成為1990年全球票房之冠!至於排第1位,就是同是根據兒童小說《聖誕怪傑》的2018年動畫片《聖誕怪怪傑》(The Grinch),「怪傑」角色由「奇異博士」班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)配音,影片上映後大受歡迎全球票房高達5.38億美元(約42億港元)。