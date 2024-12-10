盤點影史上全球十大最賣座聖誕電影　邊個男星獨佔兩部？

又到聖誕，又到聖誕！普天同慶聖誕節愈來愈近，是時候看聖誕電影來應下節。最近有美國電影網站統計「影史上10大全球最賣座聖誕電影」。其中一部更以超過5億美元（約港元）全球票房稱冠！

我哋今年反傳統由第10位開始數起，第10位是迪士尼電影公司於2018年推出的新版《胡桃夾子》（The Nutcracker and the Four Realms），影片以大卡士掛帥，有英國女星姬娜萊莉（Keira Knightly）以及兩位英美老戲骨海倫美雲（Helen Mirren）與摩根費曼（Morgan Freeman）助陣。結果影片全球勁收1.73億美元（約13.4億港元）。而排第9位就是由「巴斯光年」添艾倫（Tim Allen）主演的94年舊作《今個聖誕大件事》（The Santa Clause），影片當年上映後大受歡迎勁收接近2億美元（約15.5億港元），由於影片勁收，先後拍過3集，而添艾倫兩年前仍於串流劇集《今個聖誕大件事：歡樂接班人》（The Santa Clauses）中繼續演「聖誕老人」。不過賣座聖誕電影並非獨沽一味以「聖誕傳統故事」作主題，例如排第8位就是2006年的大卡士愛情喜劇《緣份精華遊》（The Holiday ），影片故事時序只是發生於聖誕節前後。不過全片卻充滿聖誕氣氛，吸引情侶拍拖觀看。影片當年全球票房高達2億美元。

「聖誕電影」又點少得「動畫」，兩部由《回到未來》（Back to the Future）美國金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導的兩部3-D電腦動畫應節片2004年《北極快車》（The Polar Express）與2009年的《魔幻聖誕頌》（A Christmas Carol）分別排第5位與第6位，由荷里活諧星占基利（Jim Carrey）一人分飾多角的《魔》「埋單」更收3億美元（約23.3億港元），除了《聖》之外，「占爺」2000年主演的另一部賣座聖誕片《聖誕怪傑》（Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas）亦票房大賣全球吸走3.45億美元（約27億港元）票房，排10大最賣座聖誕電影第4位。

當然要數10部最賣座聖誕電影，一家唔少得90年代童星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）主演的兩集《寶貝智多星》（Home Alone），兩片分別排第2位及第3位，其中1990年推出的首集全球票房更高達4.76億美元（約37億港元）打破晒當年票房成為1990年全球票房之冠！至於排第1位，就是同是根據兒童小說《聖誕怪傑》的2018年動畫片《聖誕怪怪傑》（The Grinch），「怪傑」角色由「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）配音，影片上映後大受歡迎全球票房高達5.38億美元（約42億港元）。