許家傑骨傷煎熬　忍痛3年　樂道頑痛消　舊患止痛一勞永逸

【特約報道】都市人工作忙碌，不少人因而長期缺乏運動或拉筋，致使腰背肌腱及關節失去柔韌性，往往在活動起來自時感到痛楚，其實坊間有氣血關節專方有助暢通經絡，改善新傷或多年頑痛舊患，效果連星級用家許家傑也驚嘆！

【星級用家】許家傑：3年舊患都搞得掂

許家傑曾被膝頭淵痛困擾，試了很多方法也處理不了，直至遇上《樂道頑痛消》。

「我試咗《樂道頑痛消》，每日1次每次2粒，我食咗幾日，已經感覺到啲痛慢慢減輕，最明顯啲膝頭淵痛發作次數少咗，個身仲暖咗，氣血行得好咗。記得之前幾個禮拜就會翻痛一次，到依家都無再翻發，估唔到真係幫到手。依家條腰骨無再痹痛，拍啲動作戲、打拳、打籃球、做運動唔使就住，連瞓覺點轉身都無問題，估唔到3年嘅舊患都搞得掂！如果你試咗好多方法，搞極都Keep住痛嘅，千祈唔好放棄；只不過係未搵到啱嘅方法。」

除了許家傑，相信很多人在每逢轉天氣或熬夜操勞時，都會感到腰痠背痛，又或因為工作緣故需要日企夜企或長時間步行，令筋骨勞損、骨膜紅熱等，因而飽受痛症困擾，而配方獲得本港大學前院長勞力行教授、骨科西醫及骨傷中醫聯合推薦的《樂道頑痛消》，能針對腰背、肌肉、關節及筋膜等提供營養、促進修復及強健筋骨效果，並採用中西配方，以骨傷專科採用中藥，配合西方草本，特別加入2大專利『黃』『金』成分，分別是專利薑黃萃取及專利金鈕扣萃取和生薑萃取，能直達痛楚根源，加上有研究證實有效消紅退熱，減少疼痛不適感；同時有文獻指出，成分有效7天消炎紓痛*。

此外，產品添加了白牛膝及鹿筋成分，也有效減輕嚴痛、修復及強化筋骨。可以說產品能針對筋骨勞損、關節濕痛；全方位暢通經絡，改善新傷或多年頑痛舊患效果。

適合多個年齡層 擊退全身痛楚

關節痛絕對不是老年人的專利，好多年輕上班族、家庭主婦、中年人士等都會有機會出現僵硬痠痛、濕痹痛、關節酸軟無力、活動不順暢等而引致痠、梗、痹、麻及針刺痛等，《樂道頑痛消》的獨有配方便適合受痛症影響的人士。

氣血通 解決纏綿難癒痛症

「從中醫角度而言，筋骨關節痛多因濕邪侵襲人體經絡關節，導致氣血不通、經絡阻滯、關節凝滯，從而產生疼痛、僵直、麻木等症狀。《樂道頑痛消》有專利成分，專利薑黃同埋專利金鈕扣和生薑，有效消炎止痛，更添加白牛膝及鹿筋成分，有效減輕嚴痛、修復及強化筋骨，連老人家嘅風寒濕痛都搞得掂，全方位改善關節痛，擊退新傷兼舊患。」

選用乙醯肉碱配合維他命B1,B6,B12 止痛修復 雙重效用

骨科西醫張書豪亦提及「關節、肌肉、神經痛、除年輕化趨勢、 年紀漸長 、長期從事動重複性動作會令關節負荷劇增。更有部份治標不治本，錯過黃金治療時機，可能會出現無法逆轉的痛症。想改善修復。可以食用含乙醯肉碱的保健品， 達至消炎止痛功效。 若配合維他命B1,B6,B12 ， 更可保護及修復受損神經線，舒緩腰酸背痛、肩頸膊痛、手痺腳痺等症狀 。」

適合食用人士：

• 各類關節痛楚、僵硬不適；有五十痛；肩周、腰背、坐骨不適人士

• 軟骨磨蝕，關節出現咯咯聲人士；運動後關節紅熱痠痛人士

• 長期站立或久坐人士；筋骨及肌肉力量不足人士

• 有媽媽肩或媽媽手之人士；體力勞動令關節勞損人士

• 手腳關節酸軟無力人士；關節退化欠缺靈活度之人士

*Ginger and Acmella, together in Indena's Mitidol®. a rational combination for effective ache relief support

「樂道 頑痛消」產品資料

包裝規格：600毫克/粒，共60粒（重量包括膠囊）

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