鏡面超級遊艇　綻放耀眼「銀」光

銀色，一種接近灰色卻又自帶閃亮的獨特顏色，除了令人想起貴金屬，也代表高級、奢華、尊貴、永恒、前衞，更能助人驅除負能量，增加情緒的穩定度。從高級腕錶、超級跑車到時尚配飾，你總會發現銀色的蹤影，而今次為大家介紹的概念遊艇「INSPIRE」，更像一面在海上流動的銀鏡，能在陽光下綻放耀眼光芒。

極簡造型

來自荷蘭的Sinot Yacht Architecture & Design一向以設計具前瞻性而聞名，概念遊艇「INSPIRE」正是其探索未來遊艇設計的最新力作，靈感源自於海洋的浩瀚與寧靜，旨在為遊艇愛好者打造一個與自然界和諧共生的海上綠洲。

從預想圖所見，長138.4米的「INSPIRE」，有別於一般遊艇的流線造型，以筆直的線條勾勒出簡約而平實的輪廓；與此同時，船體從頂部開始變寬，又隨着向前移動而變窄，賦予遊艇一份堅實、穩重的感覺。值得一提，船身表面覆蓋一層暗帶藍綠色調的銀色塗裝，很有未來感，在光線照射下有反光效果，遊艇猶如一面流動鏡子，跟周圍環境融為一體。

設施齊全

室內方面，「INSPIRE」有6層甲板，各有不同用途，其中頂層甲板是主人套房所在地，面積超過250平方米，內有私人休息室、健身區、浴室、更衣區等設施；上層甲板以寬敞的休息室為主，內設壁爐，是社交聚會的理想場所；主甲板設有客艙、餐廳、劇院、健康中心和海灘俱樂部，後者附設一個「藍洞泳池」，不但直徑達10米，池底更採用全玻璃設計，可為客人帶來不一樣的暢泳體驗。另外，位於底層甲板的水下觀景室，是「INSPIRE」的另一亮點，內部配備了圍繞圓桌旋轉的轉椅，方便乘客從不同視角，欣賞海面以下5米處的情景，親睹水世界的魅力。

性能方面，「INSPIRE」的最高航速為16.5節，當以巡航速度11節前進，航程可達3,750海里。