人氣男團MIRROR不止得姜濤一個出名孝順,Anson Lo(盧瀚霆)同樣都是廿四孝仔仔,適逢父親就快生日,AL就在社交網Po與教父慶生照,一家四口連同愛犬合照,十分溫馨。

大家都知AL與父親餅印一樣,向來低調的胞姐也有入鏡,再加上教母與教父夫妻相,一家四口非常似樣,有網民指認個鼻就能認出盧家特徵。AL留言:「預祝教父生日快樂 🎂

Always the greatest man on earth to me♥️#HappyBirthday#Amber🐶表示好凍好眼瞓#教母問咗我四次你唔凍咩!」