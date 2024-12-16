下月亞博開騷　浪花男子預告為港迷送驚喜

日本人氣男團浪花男子出道三年，首次踏出日本，舉行亞洲巡迴演唱會《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'》，香港站將於下月25及26 日移師亞洲國際博覽館ARENA舉行。

7位成員早前受訪，對於是次亞洲巡唱，他們表示希望演出盡量加入各地元素，還會為各地演出準備當地的merch，務求令樂迷帶來新驚喜。當問及會否以當地言語演唱時，成員們笑言沒有語言天份，只好跳好他們的舞步，以答謝樂迷的支持呢！

香港站演唱會舉行在即，他們已積極準備，希望以最好的狀態與香港樂迷見面，被問到跳唱同樣出色的他們，哪一首歌曲最具挑戰性？他們則認為是收錄在《+Alpha》中的〈Live in the moment〉，解釋說它是一首旋律跳脫及具挑戰性的一首快歌，如果演出當日有機會在台上表演這首歌的話，期待樂迷多多留意他們台上努力的演出。

最後，浪花男子對香港樂迷多年來的支持深表感動，並表示：「用我們的笑臉令到大家像砂糖咁甜」回應樂迷的愛，坦言完成Asia Tour演唱會後，期望可以做到World Tour，向世界各地粉絲見面機會又邁向多一步。隨著來臨香港開騷的日子愈來愈近，七子心情也愈來愈興奮，跟粉絲一起期待演唱會的大日子。