楊卓娜爭女配冇信心　睇好阿妹妹夫齊攞視帝后

藝人楊卓娜今日（16日） 現身美容用品店，化身一日店長分享保養心得，透露平日愛吃雞蛋、多飲湯水及敷面膜保養皮膚，會隨身帶備面膜，遇上通宵拍攝可作急救皮膚之用，亦會將心得傳授給女兒，不過她指細女不愛雞蛋味道，故要找替代品頂上。

除了北上拍劇，卓娜亦忙於經營自己的帶貨頻道，提到憑劇集《黑色月光》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳女配角」的她豈非沒時間拉票？她直認不諱，更笑稱冇信心：「咁多好對手，年年都有提名已經好好，今次同阿妹（楊茜堯）第一次一齊有提名。（睇好阿妹？）睇好，大熱，我會支持佢。」除了胞妹外，她亦睇好妹夫羅子溢可獲視帝，又笑言《黑》劇中演她妹妹的黄翠如也是家人，要一次過拉票。

同場的龔慈恩，認為護膚是自己工作的一部份，因希望將最好的狀態呈現給觀眾，故多年來也不斷吸收新的護膚知識，亦會配合不同拍攝場景和燈光，以相應的化妝品上妝，不過亦自爆若不用工作習慣不施脂粉，她說：「其實我係好懶，阿女（林愷鈴）同我一樣，女仔之中佢係唔貪靚，自細都唔鍾意化妝，不過依家入咗行，要尊重工作同場合所以會化妝。」她表示會跟女兒分享護理心得，女兒就會跟她分享最新時裝潮流。提到兒子林卓毅早前為甄濟如的MV擔任男主角，被外界大讚顏值爆燈，稱他是「翻版金秀賢」，龔慈恩笑指兒子嫌自己太白淨，因此經常去曬太陽，問到會否建議仔仔入行？她指會留給他自己決定，認為年青人應趁年青主動接觸及嘗試不同行業，摸索自己的道路。