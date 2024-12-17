劉詩詩疑為直播事故義氣救場　楊冪成最大嫌疑人

尋日（16日）上海舉行一年一度女性之夜盛典，大批當紅一線女星扮到靚靚現身會場行紅地氈，現場亦有直播紅地氈情況，等粉絲們感受女星美艷氣場，為偶像留言打打氣。點知活動接近尾聲時，活動女主持表示接落嚟係群像catwalk，不過就發生紅地氈空場20分鐘場面，令屏幕前嘅網友睇到呆晒，最終見到女星劉詩詩一身Man爆男裝獨自現身，群像部分唔見影，令熱搜湧出「#紅毯空場20分鐘#」、「#劉詩詩 群像#」等話題，更有唔少網友質疑到底係邊個唔肯出場！

網上流出一份聲稱係是日活動嘅紅地氈出場順序，見劉詩詩出場前，就係「時代姐妹花」楊冪、郭采潔及謝依霖等人。對於喺劉詩詩上場之前場地吉咗20分鐘，網友就聯想到係有唔想行紅地氈，加上女主持人喺劉詩詩上場表示：「接下來是一個群像走秀」，引發劉詩詩粉絲不滿，指對自己偶像唔公平，質疑係明明有人唔肯出場，搞到要劉詩詩捱義氣提早現身紅地氈救場。而楊冪粉絲則表示網上流傳嘅出場順序係假消息，又有人表示可能係流程中出現咗藝人之外嘅小事故，先會導致紅地氈辦法順利進行，更有人質疑事件係劉詩詩粉絲整嘅「假出場順序表」，爆發粉絲間激烈爭執。

同時，有指係楊冪對接方嘅社交網，就留言表示：「沒有收到任何書面紅毯順序。」為楊冪等人未有現身紅地氈一事護航。