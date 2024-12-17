冬日共享　「芝」味無窮

琳琅滿目的芝士，各有不同風味。無論是配水果或肉類海鮮都咁夾，將之加熱溶化做成芝士火鍋，風味更是一絕，無論獨食或和朋友共享，都咁「芝」味。

任食瑞士芝士

一提到無限或任食，令人為之瘋狂。中環葡萄酒酒館由即日至2025年3月1日推出任吃瑞士芝士菜單，供應瑞士烤溶芝士和法國莫爾比耶半軟芝士，配熟火腿、辣肉腸、松露香腸、薯仔和酸青瓜，配以冬日溫暖葡萄酒，溫暖又窩心。聖誕晚宴則會有香濃的松露布里芝士，同樣令客人感受到獨特芝香。

日式火鍋

提到芝士火鍋，大家可能想到歐洲風味。灣仔一間酒店日本餐廳在今個冬日首次推出日式芝士火鍋。火鍋底以瑞士Emmental 芝士、櫻花芝士混合日本清酒烹煮，可無限添加麵包粒、椎茸及六種時令蔬菜，客人亦可加點美國牛肉、九州雞腿、八爪魚和北海道帶子等配菜，再升級有溫清酒、雞尾酒和香檳的無限暢飲套卜水戈人女，感受更深。

快閃小木屋

因應佳節，即日至12月29日，中環會有快閃餐廳「阿爾卑斯小木屋」，菜單以歐洲傳統菜式作靈感，菜單包括瑞士熱溶芝士配熟食冷肉盤和法式甜菜沙律，之後享用阿爾卑斯芝士烈酒火鍋，最後以朱古力撻作結，滿滿地道風味。

提升酒香

濃厚的芝士配不同美酒，味道各有特色。機場附近一間酒店酒扒房推出芝味無窮芝士火鍋，客人可選經典芝味或素菜芝味，選用瑞士Gruyère 及意大利Emmental芝士，經典芝味配麵包、肉丸、炸蠔、火腿和風乾牛肉等。素菜有藜麥沙律、西蘭花、燒大咖啡菇和焗南瓜等多樣蔬菜，吃時可配過百款啤酒或80款冧酒來一個滋味無窮的醉之盛宴。

芝士與牛扒

尖沙咀親民法式餐廳由即日至2025年1月逢星期六至星期二推出冬日共享晚餐，芝士火鍋配有新鮮蔬果、酸種麵包、蘿蔔、芹菜、法國邊豆、車厘茄和青蘋果，選擇都頗多，二人共享牛扒有安格斯牛肋眼扒配三炸自家手切薯條，再配棉花糖餅乾或核桃批很滿足，分量十足。因應節日，在享用此餐時，可配聖誕酒精飲品配對、熱紅酒、熱黑冧酒或香熱朱古力。