任達華孖龔慈恩飾夫妻獲讚「愛妻號」　朱鑑然同前輩拍戲冇壓力

影帝任達華、龔慈恩及朱鑑然昨晚（16日）現身尖沙咀一戲院，為主演電影《紅豆》跟觀眾謝票。戲中演夫婦的任達華與龔慈恩表示之前已合作過4、5次，包括《還我本色》和《七人樂隊》等，笑言全部也沒好結果，不過任達華指今次角色最終得到治愈，是好結果，身旁龔慈恩即忍不住劇透説：「吓？你有好結果啫，我ByeBye咗啦，哈哈！你睇佢幾冇心肝。」場面搞笑。

二人表示今次電影講述人生，觀眾能從中獲得正面訊息，從正面角度去看待人生，任達華説：「大城市入面一個小故事，經過導演嘅拍法、張叔平嘅剪接，經唔同嘅調色，令大家有好新鮮嘅感覺。」飾演大男人的他，指戲中有很多細節能表演出他重男輕女一面，不會替太太或女兒斟茶，亦不會跟太太拖手，相當傳統，問到是否跟本人反差很大？現實中是否聽晒老婆琦琦話？他識做的説：「當然啦，仲有啲改善空間，要不斷去改善。」龔慈恩即大讚拍檔，指他絕非大男人而且十分可愛，她説：「同佢一齊工作係好開心嘅，周圍所有工作人員嘅氣氛佢都兼顧埋，好照顧人，好有風度，會畀女士行先，但唔知點解佢成日演大男人。」任達華表示電影以另一種方式及色調，呈現出不一樣的九龍城寨，令觀眾如置身一個外國小鎮一樣，相當有情懷，自己很喜歡亦希望觀眾喜歡和支持。二人又互派高帽，龔慈恩讚任達華不時會以細微肢體動作去幫助對手演出，對他十分欣賞。至於任達華就讚龔慈恩由當年拍劇至今，仍保留住對演戲的熱情：「好有堅持！無論新定舊嘅導演、演員、前輩，大家都要堅持信念，拍多啲好嘅電影。」

至於朱鑑然就表示跟前輩合作冇壓力：「佢（任達華）好Chill，好Relax，係一個好照顧大家嘅前輩，佢好熟悉現場每一樣事情，同佢合作不斷都有嘢學習到。」戲中跟鄧麗欣有感情線的他，演一位旅遊作家，不時要周遊列國，正正是戲中生於傳統家庭的鄧麗欣一直渴求的生活。而現實中的朱鑑然同樣喜歡周遊列國，透露即將與好友同到倫敦及阿姆斯特丹旅遊過白色聖誕，十分期待，又表示人生還有很多地方想去：「好想去埃及，金字塔係七大奇觀，一定要用自己雙眼去睇。」談到工作，他表示2月將為新電影開工，雖然是文戲為主，但亦要為角色接受訓練，學習一門相對較冷門的運動，因很講求技術，現時已開始特訓，亦要多看書為角色作準備，不過詳情暫時未能透露。