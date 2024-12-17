「扮嘢女神」關嘉敏辛酸史曝光　曾月入8毫子

藝人關嘉敏早前喺無綫節目《福祿壽訓練學院終極對決》中以「痰輝智」扮演譚輝智唱「屈到輝智病了」，高度還原備受好評外，就連本尊譚輝智都盛佢扮得維肖維妙，甚至連仔女都認錯「痰輝智」做爸爸，以假亂真嘅功力亦被網友封為「扮嘢女神」。

而喺2016年以女子組合Bingo出道嘅佢，初出道時除咗受盡白眼看待，仲試過扣完佣金、租車費、化妝等費用後，5位成員平均剩係分得8毫子嘅月薪，令佢一度灰到匿喺房喊咗一日，對自己完全失去晒信心嘅佢一度諗過放棄，無奈合約未到期，辛辛苦捱咗2年嘅佢，戶口更從6位數嘅私己錢，跌到得番3位數，而為咗慳得一蚊係一蚊嘅佢，更試過為咗慳幾蚊車錢，從樂富行去觀塘開工，行足一個半鐘。

之後，唱片公司出現人事變動，被鼓勵參加《全民造星III》嘅佢，雖然未能進身10強，但討好嘅形象亦令佢成功打開知名度。直至2021年，喺公司安排下加盟無綫姊妹公司邵氏，未料就被網友狂鬧係「反骨妹」，過千嘅批評言論導致人氣插水式下滑嘅同時，竟然遇上阿嫲離世，令佢忍唔住再次匿喺屋企喊足3日3夜。如今總算闖出名堂嘅佢，為咗可以盡快儲錢買樓畀父母安享晚年，生活習慣依相當節儉之餘，更為咗可以賺更多錢，只要三點不露嘅前提下，即使全裸寫真都可以接受。