MIRROR廚藝大比拼　Edan手忙腳亂惹笑料

MIRROR 12子於全新節目《MIRROR Chef》中化身廚師進行廚藝大比拼，節目以不同的遊戲競賽考驗MIRROR的廚藝，在「廚神」的美譽和「地獄廚神」的封號之間決一勝負！今晚（17日）一集中，MIRROR將分成3組以菜式「小炒王」考驗大家的默契度。

率先挑戰的是呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）以及邱士縉（Stanley）。一開始Anson Lo把薑片切成薑柱，更將蒜頭連皮原粒落鑊。同隊的Edan亦手忙腳亂，情急之下竟請助廚幫忙切紅椒等食材，Jeremy見狀即出聲：「你叫佢幫你整魷魚好過啦！」

第二組成員有姜濤、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）和柳應廷（Jer），Ian不時溫柔地提醒姜濤烹調步驟，姜濤亦十分聽話，有條不紊地處理食材。吸取上一組教訓，Ian果斷地請助廚幫忙處理魷魚，後來原本只旁觀的大廚和助廚亦忍不住加入幫忙，姜濤和Ian即被笑變成了小助廚。

而最後一組則是王智德（Alton）、江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）和邱傲然（Tiger），有下廚經驗的Alton和AK烹調過程可謂游刃有餘，自信滿滿地完成菜式，大廚試食過後也大讚2人大有潛質做廚師，還邀請他們到中華廚藝學院報讀課程。