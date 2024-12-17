《攻殼機動隊》劇集日本導演拍《魔戒：洛汗人之戰》東西合璧

千禧年代的奇幻電影《魔戒》（The Lord of the Rings）三部曲，是至今都未能被超越的經典，甚至是同一導演彼得積遜（Peter Jackson）多年後執導的《魔戒》前傳《哈比人》（The Hobbit）三部曲也一樣。金漆招牌IP自然繼續以不同方式開支散葉，電視劇《魔戒：力量之戒》（The Lord of the Rings: The Rings of Power）風評麻麻，現在新片《魔戒：洛汗人之戰》（The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim）一改模式，拍成日式動畫，由《攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX》（Ghost in the Shell: Stand Alone Complex）日本導演神山健治執導，西洋編劇組從托爾金《魔戒》小說附錄的歷史找一段來改編增寫。故事發生在《魔戒》三部曲的 183 年前，洛汗國被登蘭德族突襲，洛汗國王的女兒赫拉於危急關頭，召集反抗軍與敵人決一死戰。

導演神山健治被問到他的聚焦點時表示：「首先，我要進入托爾金粉絲嘅思維。然後，我要進入彼得積遜導演《魔戒》三部曲粉絲嘅思維。我自己係粉絲，但全世界都有粉絲，所以我要考慮佢哋鍾意同想要嘅嘢，我認為我唔應該同呢啲走得太遠。我重新感受故事精彩嘅部份，然後集中喺大家都會滿意嘅角色形象，因為呢套戲差唔多係原創。」女主角赫拉是原創角色，但被確保不會與原著衝突，而片中背景、盔甲與劍都參考《魔戒》電影版。神山健治續說：「呢套電影主題係人類之間嘅戰爭，喺三部曲入面，佢哋係打非人類，但今次，我認為人類互相殘殺係今日現實嘅寫照。」