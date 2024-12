《攻殼機動隊》劇集日本導演拍《魔戒：洛汗人之戰》東西合璧

千禧年代的奇幻電影《魔戒》(The Lord of the Rings)三部曲,是至今都未能被超越的經典,甚至是同一導演彼得積遜(Peter Jackson)多年後執導的《魔戒》前傳《哈比人》(The Hobbit)三部曲也一樣。金漆招牌IP自然繼續以不同方式開支散葉,電視劇《魔戒:力量之戒》(The Lord of the Rings: The Rings of Power)風評麻麻,現在新片《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)一改模式,拍成日式動畫,由《攻殼機動隊 STAND ALONE COMPLEX》(Ghost in the Shell: Stand Alone Complex)日本導演神山健治執導,西洋編劇組從托爾金《魔戒》小說附錄的歷史找一段來改編增寫。故事發生在《魔戒》三部曲的 183 年前,洛汗國被登蘭德族突襲,洛汗國王的女兒赫拉於危急關頭,召集反抗軍與敵人決一死戰。

導演神山健治被問到他的聚焦點時表示:「首先,我要進入托爾金粉絲嘅思維。然後,我要進入彼得積遜導演《魔戒》三部曲粉絲嘅思維。我自己係粉絲,但全世界都有粉絲,所以我要考慮佢哋鍾意同想要嘅嘢,我認為我唔應該同呢啲走得太遠。我重新感受故事精彩嘅部份,然後集中喺大家都會滿意嘅角色形象,因為呢套戲差唔多係原創。」女主角赫拉是原創角色,但被確保不會與原著衝突,而片中背景、盔甲與劍都參考《魔戒》電影版。神山健治續說:「呢套電影主題係人類之間嘅戰爭,喺三部曲入面,佢哋係打非人類,但今次,我認為人類互相殘殺係今日現實嘅寫照。」