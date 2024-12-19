《愛．回家》「高小姐」甄采浠離巢無綫： 是一個艱難的決定！

前女子組合Freeze成員甄采浠（原名：甄詠珊），於2016年簽約無綫，近日傳出她與TVB結束8年的賓主關係，正式約滿離巢，恢復自由身。對於離巢一事，甄采浠在接受訪問時也承認此事，同時也透露：「是一個艱難的決定！」

甄采浠和TVB屬於和平分手，並非不歡而散。所以在她看來，將來如果有機會，也很樂意繼續回到TVB拍劇或者參與各種演出。她自2016年簽約TVB之後，整體事業發展比較一般。不過TVB也給了她好幾個有發揮的角色。如《果欄中的江湖大嫂》中的「惡人菊」，熱播處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「高小姐」，可是花旦競爭激烈、，每年都有新人湧現，她在年齡方面沒有任何優勢，所以也一直發展平平。大概從2022年開始，甄采浠的工作數量直線下降。接拍的電視劇變少了，參加的商演也不多。

特別是在今年，簡直就是甄采浠事業的「寒冬」。她只拍了一部《刑偵12》，在劇中的戲份也不多。在外界看來，工作量的驟減，也是甄采浠決定離巢的主因。另外，甄采浠還表示：「希望自己能夠跳出演員的限制，去嘗試做更多創作方面的工作。比如：寫歌、編劇甚至是監製等等，想要尋求事業的更多發展。」由於她已經在娛樂圈發展了多年，有了不少積蓄，這些年她的經濟狀況也比較穩定。她也坦言：「自己經濟肯定沒有問題，不然不會選擇離開TVB！」

其實，對於甄采浠第一印象，可能就是黃宗澤的前女友。當年，黃宗澤和甄采浠戀愛的時候，兩人踏入娛樂圈時間都不算特別長。後來因為性格、事業發展等問題，兩人也遺憾分手。分手之後，雙方似乎也沒有任何往來。