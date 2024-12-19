楊茜堯被梁諾妍爆真實一面　林明禎幫男藝人私下搲撈

馬來西亞女神林明禎近日因丟失護照缺席新片首映禮，激嬲導演彭發，最後連走7場謝票贖罪。明禎圈中人緣甚好，即使爆出失場風波，仍有藝人出面力撐她。近日梁諾妍、黎紀君和嚴崇天三位圈中好友大談圈中藝人，嚴崇天除了爆料林明禎私下為人外，梁諾妍提到兩位視后對人真心，其中一位更被誤解多年是「心機女」！

梁諾妍和黎紀君先指連詩雅是她們在娛樂圈的共同好友，會互訴心事。梁諾妍稱透過洪永城認識了幾個TVB人，她直言：「有幾個我真係都覺得，我會真係好鍾意佢哋。」她提到3個人名，包括視后胡定欣、楊茜堯和黃翠如，她透露會同胡定欣慶祝生日，又以「阿怡」親切稱呼楊茜堯。梁諾妍說：「你話係咪成日都會咁樣傾（心事），又唔係嘅，但我覺得佢哋都係一啲好真心嘅朋友，每次傾偈都覺得好真心、好放鬆嘅。」

嚴崇天提到林明禎，大讚對方又紅又人品好，對所有人都照顧有加，完成謝票後明禎更特意發文Tag嚴崇天多謝對方，以「小天哥」稱呼之餘更追蹤他社交網。嚴崇天又透露明禎為他搵Job，「一單活動搵我做主持，佢哋話係透過林明禎經理人搵我，係佢自己推薦我。」