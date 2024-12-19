劉愷威帶新歡返屋企做冬？劉丹詐傻扮懵

藝人劉丹、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、吳偉豪、古佩玲和陳浚霆等人今日（19日）出席《愛．回家之開心速遞》「迎冬至 賀聖誕」活動。宣布明年1月6日開始劇集播映時間會由一周播放七日，改為一周播放五日。

劉丹表示早幾日已經與家人吃了冬至飯，問他的兒子劉愷威有沒有帶女朋友回家吃飯？劉丹即詐傻扮懵說：「女朋友？冇啊，我都唔知佢有女朋友，我諗你收錯料。（咁想唔想佢帶女友返屋企？）都想，不過畀佢自由發展。」提到劇集每星期會播少兩集，對一班演員來說是否會比較輕鬆？他就表示應該都差不多：「因為以前集數多兩集，但人物都加多咗，大家可以分擔吓。」又謂會減少兩集估計原因是因為存貨相當多，而且一星期7集編劇會好辛苦，壓力又大，只要人一放鬆，做創作嘅時候靈感就會源源不絕。另外提到姜麗文離巢，劉丹都表示會可惜，因為對方做戲又得，又唱得角色都受人歡迎。問到會否怕影響收視？他表示最重要大家一起做好件事。

另外提到周嘉洛會否帶女朋友回家？他就笑言為事業衝刺，又指幾天都忙於在內地開工拍劇《正義女神》，問到兩地走會否好辛苦？他就笑言不會，因為可以在長途車程上，抽時間在車上休息和看劇本。

至於古佩玲表示前幾日學習了做薑餅屋，提算聖誕有回劇組分享。她又表示自己平時都會下廚，不過就喜歡整甜品，笑言食完後大家都沒有反應，第二日可以正常返工。問到會否做給男孩子吃？她就表示陳浚霆都有食過：「佢應該都覺得OK。（冇問佢意見？）冇，佢好開心咁收埋咗喺個袋度。」又言過往亦未試過整給男友吃。她又表示希望之後遇到心儀的男性可以給對方親手編織一件毛衣，上面有對方姓氏的圖案，並笑言好期待能夠與戀人着情侶裝，講到過去的戀愛經驗，她表示沒有與初戀做特別甜蜜的事，又言現在身邊暫沒有追求者，不過聖誕節都有異性以家人生日理由幾自己出去：「佢話屋企有人生日（緋聞男友陳浚霆？佢爸爸24號生日）唔係佢，同埋我哋有約定，只會喺廠到見。」