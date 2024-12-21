許冠文向樂壇發展試水溫　孖黃百鳴組男團佢咁答

許冠文（Michael）與黃百鳴今日（21號）出席電影《誤判》的謝票活動，將走勻3間戲院謝足7至8場票。談到新片在內地的優先點映場近億，黃百鳴表示：「好嘢唔怕介紹畀大家睇，咁先有優先場，唔係好嘢就唔畀人知啫，內地優先場咁好反應就知齣戲係好嘢。」

Michael則表示希望新片票房收到50億，又爆黃百鳴約他飲咖啡時，還以為斟他開拍他最鍾意的《葉問5》，可以圓和甄子丹對打的心願，他說：「我開心死，我做奸角同好犀利嘅甄子丹對手，因為我鍾意跳舞，有底子可以打得好靚，所以立即應允，點知原來唔使打，都有啲失望。」

問到Michael不向跳唱歌手發展，他笑言：「有試吓，但失敗咗，當年我同阿Sam(許冠傑)做《雙星報喜》，我都唱過歌，但當我拍咗幾集後，（前無綫高層）周梁淑怡就叫我將唱歌部份交畀阿Sam，我搞笑就得嘞。」有望可以同唱歌Hit爆的黃百鳴組男團？黃百鳴指自己唱歌只是即興玩，又指疫情期間因沒有娛樂場所開放，所以才在band房唱歌自娛，而Micheal亦曾一齊唱歌，他說：「係唱歌好生猛，不過喺冇觀眾嘅情況下，所以周梁淑怡話佢唱歌唔得係誤判。」而Michael則指黃百鳴的天分是做生意。

至於講到《破•地獄》和《誤判》在內地票房及反映均好，Michael就希望香港電影保持質素：「一定要持續，唔好3，4，5，6部電影後就冇咗，咁內地觀眾先知香港電影係好嘢。」而黃百鳴就覺得市場需要新鮮感。