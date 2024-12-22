【營事檔案】瘦牛肉碎海帶湯

在韓國生日的時間會喝海帶湯，在不同的韓劇中都是常見的橋段之一，而為甚麼在韓國生日要喝海帶湯呢？就是因為在以前，韓國孕婦生產完後，在坐月期間都會喝海帶湯補身，而致在生日時喝海帶湯，就有著不忘記母親辛苦懷胎十月，然後生產的辛苦以及感恩之心。

牛肉含豐富鐵質

瘦牛肉片富含血紅素鐵，而動物性鐵質是比植物性鐵質更易被人體吸收，而攝取足夠鐵質則有助於預防貧血。而選用瘦牛肉就是可以在確保攝取足夠蛋白質及鐵質底下，以免攝取過多脂肪甚至飽和脂肪。瘦牛肉片更可以加入黑椒醬和洋葱一起快炒，製成風味濃郁的黑椒牛肉片。

海帶含碘質

海帶是一種海藻，富含碘質，碘質對於維持甲狀腺功能十分重要。碘質有助於合成甲狀腺激素，這些激素調節新陳代謝、促進成長和發育。而甲狀腺功能亢進患者應避免食用過多的海帶，以免影響甲狀腺功能甚至藥效。在日常生活中，以加碘食鹽代替一般食鹽，就可確保每天碘質的攝入量，當然鹽分攝取都應以少於5克，即1茶匙更佳。

瘦牛肉碎海帶湯

材料：

海帶乾 15克

瘦牛肉片 50克

蒜頭 3瓣

調味料：

鹽 1茶匙

豉油 2湯匙

麻油 1湯匙

做法：

1) 海帶浸發約10分鐘，蒜頭去衣剁成蒜蓉備用

2) 燒熱鑊加麻油，加入蒜蓉爆香

3) 加入瘦肉碎炒至肉碎變色後，加入海帶炒勻

4) 加入適量的水，中火煮10分鐘，最後加入鹽及豉油調味，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。