瑪莉亞卡里聖誕神曲獲選為最唔想聽到的聖誕歌

又到聖誕,又到聖誕!又係時候聽下聖誕歌應應節,在芸芸聖誕歌中大家會聽邊一首?相信大家必定會揀美國樂壇天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)唱足30年的洗腦聖誕神曲《All I Want for Christmas is You》,不過最近英國有調查就選呢首歌為最唔想聽到嘅聖誕歌!

英國有網站問咗2,000位成年人選出最令人厭倦聽到的聖誕歌,結果瑪莉亞首《All I Want for Christmas is You》成No.1,而僅次於瑪莉亞就係加拿大天王Justin Bieber首聖誕歌《Mistletoe》,今年踏入40周年的慈善賑災群星聖誕歌《Do They Know it’s Christmas》就排第3位。此外,另一天后莎蓮迪安(Celine Dion)於90年代翻唱嘅聖誕歌《Holy Night》亦榜上有名打入10大最令人煩厭嘅聖誕歌。

至於最喜歡聽到的聖誕歌就係由已故巨星佐治米高(George Michael)於男子組合Wham!時期創作嘅經典聖誕歌《Last Christmas》,絕對係實至名歸!