張惠妹大巨蛋開騷玩黑絲誘惑　4萬人見證天后揮走肥膏

台灣天后張惠妹（阿妹）昨日（21日）於台北大巨蛋連辦5場世界巡迴演唱會，將一路唱到除夕夜。阿妹唱《血腥愛情故事》揭幕，全場4萬人尖叫聲不絕於耳，氣勢驚人。她感動說：「謝謝大巨蛋讓我又可以回來台北唱歌，你們也知道，很想回來台北唱歌，滿不容易的。」

阿妹不僅是第一位在大巨蛋辦舉行演唱會的女歌手，更是該場地跨年開唱第一人。開場唱完《好膽你就來》等6首歌，滿場歌迷情緒激動不已，阿妹也High到不行，高喊：「天啊！我後面還有4場，我要冷靜一下，那個...電風扇可以開大一點嗎，你們會熱嗎？」對於首次唱進大巨蛋，阿妹感到格外新鮮：「現在有這麼棒的場地可以唱歌，我真的沾了棒球的光，有這麼好的地方，很光榮很驕傲，我們還可以偷偷借一下（用來舉辦演唱會）。」阿妹曾暴脹至220磅，昨晚壯態十足，已回復巔峰時期身形，她大騷黑絲美腿，極度誘惑。

阿妹今首場適逢節氣「冬至」，重現11年前華山「愛是唯一」演唱會，她與團隊精心安排，透過現場大螢幕請大家吃湯圓，其中一顆仔細看是「大巨蛋」，帶給全場4萬人驚喜。更令人感動的是，開演前阿妹特地為團隊加油打氣，請所有工作人員吃冬至湯圓，還幫所有人製作了繡上每個人名字的工作服，她說：「大巨蛋的主角是棒球，我們也要有球隊精神。」她壓軸唱《三天三夜》再度重現天后影響力，全場4萬人盡情狂跳，成為難忘夜晚。

阿妹魅力非凡，吸引4萬粉絲到場朝聖，好友羅志祥、徐若瑄及及中華隊成員林家正、林安可、郭俊麟等到場欣賞，後台更呈現一片花海，超級壯觀，包括國寶級台語天后江蕙（二姐）、周杰倫（周董）、林俊傑（JJ）、小S夫妻、蕭敬騰、孫燕姿等，看得出張惠妹的超高人氣。

羅志祥穿得一身黑帥氣到場，近期正如火如荼籌備將在28、31日於高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，一練完舞蹈趁空檔赴大巨蛋支持阿妹。被問及會想唱進大巨蛋？他謙虛說：「我在小的就可以，大巨蛋不要，沒那個能力，這個場館太大，（容納）4萬人壓力很大。」隨後向阿妹喊話「加油！」