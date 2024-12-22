靚景盛饌　倒數派對迎新年

即將踏入2025年，新一年新希望，很多人都會選擇在除夕夜與另一半或一大班朋友開餐睇煙火兼倒數。今次介紹港島及九龍各擁有開揚景觀、分別供應法國菜及日系秘魯菜的餐廳，讓大家歎精緻美饌的同時，還可於飯後參加倒數狂歡派對，在一望無際的靚景下欣賞除夕煙火，祝願來年璀璨順利。

銅鑼灣：無敵開揚海景

在迷人的高空景色下歎精緻美食和倒數，氣氛更佳。銅鑼灣五星級酒店頂樓法國餐廳可飽覽維園和維港景色，在除夕夜，大家可先品嘗主廚Florian Muller設計的半自助晚餐菜單，可以說是派對前熱身。

開胃前菜源源不絕供應，先品嘗時令的生蠔、象拔蚌刺身和酸橘汁醃蝦等海鮮，矜貴之選有魚子醬配小圓餅，大家可按喜好個別配搭，盡享鮮味。嘗一口清新的沙律後，可細味不同味道的風乾火腿，又或是鴨肉醬、三文魚或豬頭肉番荽等各式口味凍批。

開胃前菜多變，主菜選擇亦相當多樣化，好似彈牙鮮香的烤澳洲龍蝦，龍蝦烚熟後切開，加百里香和檸檬皮等醃過夜，第二天再烤香煙熏，配傳統白酒汁，嫩滑富香氣。澳洲柑橘飼M4和牛西冷，牛隻以檸檬、橙皮和柑橘皮等餵飼，肉質柔軟無臊味，配加干邑調配的醬汁，肉嫩芳香。以油封鴨腿作靈感的酥炸油封鴨肉餅，鴨肉加薯仔和多款香草搓勻酥炸，配本地蔬菜，鹹香肉味濃。

吃飯的同時，大家也可預訂露天酒吧的倒數派對，邊飲香檳邊嘗小食邊等倒數；又或是參加除夕倒數天台花園派對，在DJ的強勁音樂下，享受一個難忘的煙火之夜。

尖沙咀：特色刺身配搭

對經常充滿好奇心的食客而言，富創意而少見的菜式特別喜愛。尖沙咀五星級酒店日系秘魯餐廳由名廚松久信幸創立，香港店的主廚Jason Au和壽司主廚Andy Ho在今個除夕夜設計了7道菜除夕廚師發辦菜單。頭盤是小巧的海膽魚醬牛油果粟米脆片，用上矜貴海鮮之餘，還玩味地用天婦羅炸紫菜片來代替粟米脆片，為這道開胃小食提香。

傳統的刺身會配芥末和豉油，滲秘魯元素的特色刺身拼盤就會按食材特色來配搭，銀鱈魚配乾味噌和柚子橄欖油，質感滑溜。拖羅配蒜蓉豉油，嫩而不膩。日本鮑魚經低溫蒸煮3小時，蘸鮑魚肝醬享用，軟腍入味。至於A5和牛肉眼片，以自家製鹽麴醃過夜，表面灑豉油粉，鹹香肉嫩。吃了多款鹹鮮的刺身，來一口沙律平衡一下，菠菜加入帝王蟹腳肉，和風乾白味噌脆粒、芝士和烤腐皮拌勻享用，層次豐富。

品嘗過多款時令海鮮製作的手握壽司拼盤配鮑魚清湯後，就有兩款海陸主菜。烤龍蝦配加味噌製作的鮟鱇魚肝泡沫，彈牙的龍蝦肉配濃味的醬汁，效果出奇地夾。烤宮崎A5和牛西冷和豐腴鴨肝，配酸爽辛香的山葵洋葱莎莎，既提升肉味又去膩。甜品是軟滑豆腐芝士蛋糕配焦化白粟米蛋榚，食到北海道白粟米的甜美。大家除可在餐廳倒數看煙火，也可選擇到酒店酒吧參加倒數派對，在現場音樂表演下，品嘗經典及新款雞尾酒和烈酒，細味各種小食，倒數迎新年。