前無綫新聞小花藍可盈中面目全非腳 曾被喻為史上最靚女主播

前無綫新聞小花藍可盈（Christy）因標致外貌及甜美笑容，一度被封為「史上最靚女主播」。自她2018年離巢後鮮有露面，直至今年才再度現身幕前，甚至令人誤會她重操故業任職傳媒。近日又有網民分享藍可盈的近照，但大家對其外貌的評價兩極。

有網民昨日（22日）於社交網專頁分享了一張藍可盈出席活動的照片，見她留有一頭啡色長髮，依然眼大鼻高五官深邃且笑容親切，網民留言大讚：「仲係好靚女」、「令女再現笑容」、「飽滿咗、但仲係神級！」不過就有人持完全相反意見：「中咗面目全非腳」、「成熟左好多」、「你都幾厚道喎！佢呢個碌簡直係衰老！」，又有人指藍可盈的身形發福：「胖了很多」、「脹咗幾個碼！」

藍可盈畢業於香港中文大學新聞與傳播學，其後獲得倫敦經濟學院城市規劃碩士學位。藍可盈2011年加入有線新聞擔任實習記者，2012年轉投TVB，直至2014年9月曾經離開做公關，半年後即回巢，直到2018年9月再度離開，其後便甚少聽到她的消息。翻查資料，藍可盈2019年加入公關公司，輾轉在今年4月轉投港鐵擔任傳訊經理。

要數藍可盈最廣為人談論的，相信是於2015年11月被指搭上已婚的TVB主播吳璟儁，有傳媒更影到兩人凌晨到天水圍密會，令新聞部高層袁志偉以及黃淑明震怒，於報道出街當日召開緊急大會，吳璟儁當晚即被調離主播台，沒有主持《晚間新聞》。不過翌年6月，吳璟儁與藍可盈又被安排一齊主持《六點半新聞報道》。