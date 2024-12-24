唱作人DPR Ian剖白心聲　鼓勵歌迷要有夢想

韓國Hip Hop唱作人DPR Ian 日前再臨香港演出假竹翠公園戶外場地舉行的《The Dream Reborn World Tour 2024 》，身為打頭陣嘉賓的 DPR ARTIC演出完後，再到DPR CREAM 出場，而DPR Ian再擔任壓軸。DPR ARTIC及 DPR CREAM 都表示，很少在戶外場地演出，覺得非常舒服，DPR CREAM更是說自己非常喜歡香港，一定會再來。

DPR Ian，今次把The Green(沒有面貌的綠幕人)帶來香港跟他共舞， 非常精彩。The Green是 Mr.Insanity 的作惡夥伴，通常會對 Mr.Insanity 的行為起到引導的作用。對同時身為視覺藝術工作者的 DPR Ian而言，The Green設計上是最簡單的角色，卻意味着無限的可能性，掌握最強大的力量。舞台上他又背上黑色翅膀演出，代表了黑暗、痛苦或內心的掙扎，同時也象徵著力量、保護和重生，展示他在創作過程中經歷的個人挑戰，傳達一種「做自己」的堅決。

在Talking位時，DPR Ian跟歌迷分享這兩年他的心路歷程，他說：「時間過得飛快，我們到世界各地不停巡演，有時有種醒來不知身在何處的感覺，你們有沒有這種感覺？我很懷念舞台上每一刻的寶貴時光，我總是想要取得一些成就，並且總是必須為下一步做好準備，但你知道我工作太忙，感覺上我很多事都忘記了，很多時候當我試着回想起來，我甚至答不上來，我只是記得自己不停努力工作及飛行。你們記得我嗎？我當然也記得你們，那些標誌着你們得回憶，甚至在夢中也會出現。」然後他終於想到了甚麼，用廣東話說，「我愛你？愛你！哈哈！這代表着你們！」讓歌迷開心尖叫。

他又分享作為獨立術藝創作者心路，「我最近發覺，我們不能把時間視為理所當然，我需要放慢一點速度，深呼吸....如果有人想成為獨立藝術家(Independent Artist)無論你是喜歡唱歌，跳舞，畫畫，去做你喜歡的事，我領悟到你要學會為自己說話 ( speak up for yourself)，當開始時，一切是非常單純及簡單 ，因為you have nothing to lose that much，你為愛而出發，但長時間下來，你一定要保持你的初心，你身邊可能會有太多東西，太多聲音，讓你的初心搖動。我可以肯定告訴你，你一定要堅強、獨立，一定要對自己誠實，你的藝術不一定要完美，你會找到合適的人群，你會找到愛你本來面目的人。有時候如果你在一個一萬人的房間裡，只有100個人在聽你說話，你不如去一個只有100 個人的房間，但裡面有99人聽你說話，哈哈，為甚麼是99，因為總有一個人在睡覺。我只是想說 ，人要成功，要相信自己，永不改變，你與眾不同是完全沒問題的。」接着他送給歌迷《Scaredy Cat》。

今次DPR Ian亦有把新歌《I Am Nobody 》帶到香港，這首歌是在他 2024 年的《THE DREAM REBORN WORLD TOUR》中於巴黎首次表演，歌曲探討了身份和自我認知的主題，反映了DPR Ian 對自身認同的掙扎。演唱會完結時，他跟歌迷說：「我會想念你們，我一定會回來，會做更大的音樂會，但大家在等候的時間也得好好照顧自己，你不必天天堅強，我們總是人，但你得強壯保護自己，等待我回來。」並且與DPR CREAM及DPR ARTIC親民走下台，為歌迷簽專輯，一度引起哄動。