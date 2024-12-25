金草莓｜姜棟元慘成「爛片王」　朱智勛宋仲基唔執輸

由電影界人士評審的「第8屆金草莓電影節」近日公布結果，「元祖男神」姜棟元與朱智勛各自以高票數分膺冠、亞軍，封爛片王。

姜棟元孭飛的韓片《暗殺者》講述超完美暗殺隊，今年5月在韓國開畫後票房仆直，僅錄得52.5萬入場人次，而他在片中的演技同樣捱批，被評為「爛片王」，該片更獲選為年度爛片。

業界人士的評價包括：「出道廿多年依然毫無進步，總是用同一種演技，不知道作為演員還有甚麼競爭力。」亦有人評價稱「有時候看起來像演得不錯，有時候又覺得尷尬。」並指「他要為這部電影仆直負上最大責任」

緊隨其後是主演韓片《末日廝殺橋》的朱智勛，今年7月在韓國開畫僅錄得68.96萬入場人次。片中飾演拖車司機的他，與已故男星李善均有不少對手戲，但卻被評為「最差演技」第2名，評價包括：「表演方式讓我想逃離電影院」、「演戲經歷幾年了？把作品中的喘息空間演得過分浮誇」、「每次出場都讓人想問一句『這是怎麼回事？』完全不在狀態。」

此外，宋仲基與宋承憲以相同票數並列第3位，在韓片《路基完》中扮演脫北者的宋仲基，被狠批表現鬆散，他在片中說的方言更被踩未達標。至於宋承憲主演的19禁韓片《破。鏡。慾》雖然突破100萬觀映人次，但其演技則被彈一如既往沒有演技可言。