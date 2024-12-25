與家姐孫燕姿割席　孫燕美10月後再發文惹人聯想

新加坡天后孫燕姿在家中排行第二，上有一姊孫燕佳、下面有個醫生妹妹孫燕美。今年初，孫燕美突然在社交網發聲，擺明跟孫燕姿不再是姊妹關係，有人寸她別後悔，她回應：「不回頭，謝謝！」昨日（24日）平安夜，孫燕美相隔10個月再發文，用聖經中的箴言祝福大家聖誕節快樂，「願平安跟隨着你們！」

孫燕美昨久違發文，寫下：「Proverbs 3:6」，「Merry Christmas and may peace be with you my lovelies」，她引用的「箴言3:6」中文部分就是：「在你一切所行的事上都要認定祂，祂必指引你的路。」有網友回應今天要吃代表平安的蘋果，她回應一個燦笑的表情符號，有人祝福她：「也希望聖誕和新年能帶給你無盡幸福和快樂！」她回應：「Thank you same to you lovely!」而她回應的地點顯示目前人在澳洲。

46歲孫燕姿和妹妹孫燕美相差10歲，姊姊是樂壇天后，但孫燕美的成就也不俗；不僅是學霸，從新加坡國立大學醫學碩士，還在新加坡擔任過醫生。今年1月她在生日前發文，投下震撼彈指出，過去3年她努力試著跟「某人」溝通，但她已經累了，活在對方的陰影下超過20年，「我只想說我跟某某人從此不再是姊妹關係！」

孫燕美說，她不想捲進粉絲的揣測，只想平靜過自己的生活：「這40來年如果我以妹妹的身份做的不妥我為此道歉。對於我的傷害無論有意或無意，我也希望有一天傷害我的人能夠從中學習也找到平靜。那最後誠心對理解我的人表示一萬個感激」。今年2月她再曬出酒瓶的照片，宣布今年有個新開始，「新的一年，目明心亮，立心立行！」而孫燕姿方面對於為何跟妹妹鬧翻則並沒有回應。