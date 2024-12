與家姐孫燕姿割席　孫燕美10月後再發文惹人聯想

新加坡天后孫燕姿在家中排行第二,上有一姊孫燕佳、下面有個醫生妹妹孫燕美。今年初,孫燕美突然在社交網發聲,擺明跟孫燕姿不再是姊妹關係,有人寸她別後悔,她回應:「不回頭,謝謝!」昨日(24日)平安夜,孫燕美相隔10個月再發文,用聖經中的箴言祝福大家聖誕節快樂,「願平安跟隨着你們!」

孫燕美昨久違發文,寫下:「Proverbs 3:6」,「Merry Christmas and may peace be with you my lovelies」,她引用的「箴言3:6」中文部分就是:「在你一切所行的事上都要認定祂,祂必指引你的路。」有網友回應今天要吃代表平安的蘋果,她回應一個燦笑的表情符號,有人祝福她:「也希望聖誕和新年能帶給你無盡幸福和快樂!」她回應:「Thank you same to you lovely!」而她回應的地點顯示目前人在澳洲。

46歲孫燕姿和妹妹孫燕美相差10歲,姊姊是樂壇天后,但孫燕美的成就也不俗;不僅是學霸,從新加坡國立大學醫學碩士,還在新加坡擔任過醫生。今年1月她在生日前發文,投下震撼彈指出,過去3年她努力試著跟「某人」溝通,但她已經累了,活在對方的陰影下超過20年,「我只想說我跟某某人從此不再是姊妹關係!」

孫燕美說,她不想捲進粉絲的揣測,只想平靜過自己的生活:「這40來年如果我以妹妹的身份做的不妥我為此道歉。對於我的傷害無論有意或無意,我也希望有一天傷害我的人能夠從中學習也找到平靜。那最後誠心對理解我的人表示一萬個感激」。今年2月她再曬出酒瓶的照片,宣布今年有個新開始,「新的一年,目明心亮,立心立行!」而孫燕姿方面對於為何跟妹妹鬧翻則並沒有回應。