劉穎鏇奪女配打定輸數　與陳曉華爭「最佳衣着獎」

無綫藝員劉穎鏇（Tiffany ）今晚（25號）以抽獎嘉賓身份出席美食節活動，她表示今年聖誕過得特別開心及溫暖，因母親自美國來港，可以一家三口齊過節及和12月生日的父母慶生：「爸爸就長期喺香港嘅，但因為夾唔到時間，所以同媽咪起碼有兩、三年冇一齊過聖誕。」又謂之前特別安排了 Family Trip，帶同未過去東京的父母齊玩五日，全程品嚐美食，Shopping及睇景點，問是否豪華團？她說：「係我請，最緊要一家人開心，佢哋鍾意買咩嘢都會買畀佢哋嘅，我自己就冇乜買嘢，但媽咪過幾日走 ，所以好唔捨得。」

臨近無綫《萬千星輝賀台慶頒獎禮》，Tiffany謂已有本地時裝設計師為她度身訂造靚裙，問是性感款式？她賣關子謂：「到時就知，都睇咗個服裝圖，但未試上身，主要騷腿，同埋顏色係我好少喺大騷度着嘅，我都好期待出嚟嘅效果。」有份角逐《最佳女配角》的她，揚言對獎項沒信心，因為今年對手太強，所以疊埋心水扮到靚往現場睇騷：「佢哋套套劇我都有睇到好肉緊，如果要投票都唔知畀邊位，我都期待邊個攞獎。」

雖然打定輸數，但她就想攞「最佳衣着獎」，有謂叫「3飛」的陳曉華自言有信心擸埋「最佳衣着」獎，她則說：「真係架？咁我可唔可以同佢爭呢個獎？佢有咁多個提名，讓衣着獎畀我啦，講笑啫，佢每年都好靚，（佢好貪心，）我冇咁貪心，（陳曉華事業，愛情兩得意，）我要事業，呢個好重要，愛情暫時未需要。」