Beyonce聖誕夜美式足球比賽半場騷表演　搵埋女兒客串

美國天王Jay-Z早前被一女子指控強姦,雖然他強烈否認但已令其形象受損,他的天后老婆Beyonce一於好少理,她獲影視串流平台邀請的美式足球比賽半場騷昨日聖誕於家鄉休斯頓如期舉行。

今次是Beyonce 4年來首個電視直播演出,她繼續以今年西部大碟《Cowboy Carter》的「西部牛女」形象策騎出場與打扮相若的多位舞者載歌載舞。除了Beyonce之外,歌手Post Malone與Shaboozey等都先後出場合唱,而她的女兒 Blue Ivy Carter亦有驚喜現身壓軸出場與其他舞蹈員為母親伴舞。其中唱到歌曲《Texas Hold ‘Em》時,她表示好榮幸身在德州,並叫現場觀眾幫手合唱,之後Beyonce的舞台升上高空並出現一條寫上「BANG」的巨型banner。完騷後,Beyonce於社交網分享一條片並寫上「1.4.25.」的日子疑屆時有新搞作。

除了Beyonce之外,美國另一天后瑪莉亞卡里(Mariah Carey)昨日亦為同一節目大唱聖誕金曲《All I Want for Christmas is You》,增添不少聖誕色彩。據知瑪莉亞的演出是預錄,目前她與歌手緋聞男友Anderson .Paak度假,而《All I Want for Christmas is You》近日亦破新紀錄,於Billboard Hot 100流行榜冠軍位置多達17個星期。瑪莉亞得悉後即於社交網留言報喜。