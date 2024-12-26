鮮娛糧︱姜濤晒18歲稚嫩照　自爆曾係壞學生冇學校肯收

人氣偶像姜濤事業如日方中，不時透過社交網分享生活點滴嘅佢，日前（25日）亦趁着聖誕節同粉絲互動，並晒出七年前嘅舊照道：「七年前的聖誕，我還在做sales」。只見喺時裝店更衣室前大玩自拍嘅姜濤，雖然一臉稚氣，但青澀純情氣質同依家相差無幾，文未更向粉絲挑戰道：「就問你們敢不敢把七年前的放上來」。

事實上，入行前嘅姜濤做過6、7份工作，並曾喺商台節目透露：「因為我細個讀書唔叻，我喺學校好曳，要見社工。」直言當時對學習零興趣嘅佢，一度想退學，但就被社工鼓勵繼續讀書：「佢建議我轉去讀其他學校，但嗰段時間冇學校肯收我，社工就經過一啲正規渠道，介紹我去做part-time，我15歲就開始part-time。」起初喺快餐店工作嘅佢，之後又喺咖啡店做侍應，再後來做埋售貨員，並分享道最幸福嘅時光係喺食肆工作嘅日子，皆因搵到錢之餘，仲可以有賣剩嘅免費麵包食，認真純良又可愛。

隨着年紀長大，姜濤亦開始思考：「自己個人生會唔會就係一直咁part-time落去？我覺得人哋講乜嘢都冇用，係要你自己去諗，大道理係人都識嘅，但係要到你自己去到一個程度嘅時候，你自己就要識諗。」並喺16歲嘅時候忽然醒覺，決心減肥嘅同時，努力摸索自己嘅前路。