江若琳車禍後首現身　今年犯太歲：有啲嘢唔可以亂講

藝人江若琳自早前車禍後首次公開站台，下午到工展會獻唱，吸引不少傳媒到場採訪。談到撞車一刻到翻車，她自言腦內一片空白，只顧解開安全帶逃生，又指頓時感到人間有愛：「好多人主動走埋嚟幫手，不過當時我已經打開咗天窗脫離困境喇。其實我有排10幾年喇，絕對唔係新牌仔，不過當刻剷咗上安全島有啲搶軚，因為想避開啲嘢，架車太大搞到翻側！」

談到座駕是否報銷，以及扣分等問題，江若琳回應：「交咗畀保險公司處理。（需要上堂？）今次係意外啫，我好幸運，車禍前啱啱接咗囝囝返屋企，有咩都應該阿媽頂。」她直指刻下對駕車有陰影：「相信要時間去克服，暫時由老公做司機。我閉眼就諗起事發經過，仲發噩夢，好彩冇傷勢，只係chok親個頭。」事件發生後，不少親朋戚友都傳訊息問候：「真係3日都覆唔晒！」

至於丈夫隨即安排全家往日本旅行散心，江若琳透露：「我都係第一次去東京完全冇行過街，主要係陪伴囝囝玩，去親子餐廳同主題樂園，就算有時間shopping，都係買BB嘢。（叫老公遲啲補番次二人世界旅行囉。）真係有提過㗎。（老公喺社交平台繼續向你示愛喎。）佢好正能量，發生車禍後我打畀佢，佢叫我唔好緊張同唔好唔開心，佢話爭啲冇咗老婆。」

生肖屬兔的她直認今年犯太歲：「本來我仲話今年其實幾好吖，出新歌又簽新公司，原來有啲嘢真係唔可以亂講，依家覺得大難不死必有後果。（銅鑼灣係「姜濤灣」，依家撞車嗰度就變成「江若琳灣」。）真係好多人去嗰度打卡，然後Tag番畀我，真係有啲尷尬，希望囝囝長大後嗰度冇咗啦！」