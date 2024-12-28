黃有龍被追債7.5億︱趙薇割席官宣離婚多年：他與我無關！

內地女星趙薇傳與老公黃有龍離婚多年，在黃有龍被入稟高等法院追債7.5億港元之際，她急急割席，宣布與黃有龍離婚，她今日（28日）在社交網發文：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道。謝謝大家🙏🙏🙏」

趙薇的丈夫黃有龍於本月23日被入稟高等法院，連本帶利追討約7.5億港元。司法機構暫未排期聆訊。原告為智擇創投有限公司，被告為黃有龍。入稟狀顯示，原告指，黃有龍借貸逾期未還，另欠利息約3.72億港元。原告因此入稟連本帶利追討欠債，貸款利息以年利率20%計算。

資料顯示，黃有龍曾多次遭入稟。2023年4月，業主入稟高等法院，指黃2020年租住位於荃灣汀九油柑頭豪宅「皇璧」的複式單位及6個車位，惟至2022年5月起，被指欠交租金等費用，追討黃超過280萬元及相關利息及訟費，並要求黃將有關單位及車位交吉。另外，黃有龍曾被指由2017年起，拖欠兩筆合共1.5億元的貸款，2021年6月連同貸款擔保人被債權人入稟高院。債權人要求法庭頒令黃有龍與擔保人清還所有欠款，本金連同累積之利息總額接近3億港元。

案件編號：HCA2551/2024