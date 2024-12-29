相樂伊織　美乳女戰士

相樂伊織嘅可塑性極高，除咗化身女戰士，喺下廚方面都幾在行。（互聯網）

男人一講到擇偶條件，成日會將「入得廚房、出得廳堂」呢8個字掛喺嘴邊，查實家陣嘅女仔相當能幹，甚至可以為理想上埋戰場添！好似今日為大家介紹嘅相樂伊織，就係一位美乳女戰士！

偶像出身

日本藝能界有好多大型人氣團體，除咗有AKB48、SKE48、NMB48呢個陣型，仲有所謂坂道系列，當中包括乃木坂46、日向坂46同櫻坂46，而出身於埼玉縣嘅相樂伊織，就屬於乃木坂46嘅前成員。

今年26歲嘅伊織，個樣生得溫文爾雅，氣質屬於高冷型，收起笑容嗰陣，Cool到有啲嚇親人，但笑起上嚟又散發出治愈能量，若然有多啲機會拍劇，分分鐘可以成為新一代日劇女王！身材方面，伊織嘅胴體白嫩，有前有後，心口對飽滿D奶夠晒分量，輕輕趴低擺個俯伏姿勢，已經夠晒誘惑！

活躍舞台

相樂伊織早喺2013年取得乃木坂46嘅入團資格，但因為年紀太細，學校反對，要等到高中畢業先正式出道。奈何團內有太多高質成員，伊織嘅星運平平，及至離團轉單飛，喺幕前嘅活躍度反而有所提高，除咗擔任模特兒，仲踏足舞台劇界別，而首部作品係《DARKNESS HEELS〜THE LIVE〜》，喺劇中負責扮演嫉惡如仇嘅女戰士卡米拉。

事隔多年，伊織喺近日再次披上戰衣，於舞台劇《7SEEDS～春天篇～》入面扮演女戰士，睇番佢嘅造型，確係好適合扮演強悍角色，唔知日後有冇機會以打女身份亮相大銀幕呢？查實，伊織嘅可塑性極高，除咗化身女戰士，喺下廚方面都幾在行，分分鐘以廚師身份主持飲食節目都冇問題。

Profile

年齡：26歲

身高：5呎5吋

三圍：34D-23-34

近期相樂伊織忙於為舞台劇演出進行綵排同宣傳，登入其社交網，就會知道相關消息，仲會搵到唔少靚相。