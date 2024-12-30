近200m超級遊艇　霸氣出海

數遊艇界中的巨無霸，長180米的「Azzam」是叱咤一時的名字，過去幾年有不少船廠及設計師均力圖創造出船身更長的超級遊艇，而預計於新一年下水的「REV Ocean」，不但船身長達194.9米，功能上也不是純粹的消閒玩意，可隨時成為一座漂浮的科研平台和探險基地。

REV Ocean：耗資近5億美元建造

由挪威巨富Kjell Inge Røkke委托當地船廠Vard建造的超級遊艇「REV Ocean」，耗資近5億美元，其外觀和內飾分別由Espen Øino和H2 Yacht design操刀設計，預計於2025年下水，2026年正式投入營運。

根據資料，「REV Ocean」長194.9米，比「Azzam」超出近15米，加上船寬達22米，總噸位為19,045GT，是不折不扣的海上巨無霸！

從預想圖所見，船體顏色選用深邃的海軍藍，搭配白色上層建築，當中可找到泳池、直升機停機坪等設施，船側的「REV」字樣更是非常醒目，那是「Research and Expedition Vessel」的縮寫，凸顯遊艇並非尋常的富豪玩物，而是可用於科研，以應對氣候變化、海洋保護等挑戰。事實上，除了以豪華探險模式營運，接待36名客人外，亦可轉為科研模式，供60名科學家使用，為此，遊艇配備8個實驗室、兩艘可深入6,000米深海的無人潛艇，以及最先進的HiPAP水下設備跟蹤系統，可用於支持海洋生物、海床地形、洋流等多領域的研究。

值得一提，「REV Ocean」的船體用上輕質鋁材替代部分鋼結構，既保證了強度又減輕了重量，加上配備了先進的燃油節能技術，包括能量回收舵系統和柴油電力推進系統，使其能在海上停留4個月而毋須加油，有利進行長途探險，其最高航速為17節，若以巡航速度前進，航程可達21,120海里。

規格表

長度：194.9m

寬度：22m

吃水：5.65m

總噸位：19,045GT

最高航速：17節

最長航程：21,120海里