荷里活影壇男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)去年12月位於洛杉磯的大宅被多名頭戴滑雪面罩的匪徒爆竊,並偷去奇洛數隻珍藏的名貴手錶。經過警方調查後近日最終於南美洲國家智利尋回那些失竊名錶,絕對是奇洛今年最大的聖誕禮物!

據智利警方表示他們於周六(28日)在一次搜查行動中在位於首都聖地亞哥東部尋回屬於奇洛的3隻手錶及珠寶首飾,其中一隻手錶價值達9,000美元(約7萬港元),而錶背刻有「THE JOHN WICK FIVE THANK YOU KEANU JW4 2021」字樣,懷疑是他送給《殺神John Wick》(John Wick)特技人員的手錶。而智利警方於事件中拘捕了一名21歲的男子。其實過往奇洛亦多次被賊人入屋爆竊,2014年9月奇洛於洛杉磯的大宅曾試過3日內被賊人兩度入屋爆竊。