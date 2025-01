余思霆除夕夜宣布離巢　好姊妹陳婉衡同認「脫無」

現年30歲的藝人余思霆2017年奪得華姐冠軍後而加入無綫,憑火辣身材及精緻美貌備受觀眾關注,大方的她亦經常在社交網分享性感靚相,吸引不少粉絲支持。入行已經7年,昨日余思霆趁2024最後一日,在社交網宣布離巢無綫。

她晒出這些年在無綫工作的照片,並寫下:「2024 is the most confusing year of my life.I’ve left the company and the people I’ve been with for 7 years.Thank you TVB for everything I've learned so much!我畢業啦!我想這七年會是我人生中最豐富的日子,做了好多我這輩子都沒想過我有可能會做的事!要感謝的人事物真的太多,但我真心感謝每個你們。(之後我再慢慢和你們回憶)最重要的是我實現了我的夢想將快樂散播給你們,別擔心我會繼續和你們分享快樂不管透過甚麼方式。」一眾好友及粉絲都留言為她送上祝福。

至於余思霆好友陳婉衡早前暗示離巢,近日她亮相網台「異騷show」節目《潮流King》,接受潘梓鋒、張智軒等人訪問時,亦終於親認離巢消息,結束了12年賓主關係。對此她坦言有所感觸,又指Last day當日男友特意送花迎接,令她非常感動,而講到昔日在無綫的日子,她就表示公司沒有對她不好,反而最開心能夠拍攝旅遊節目《3日2夜》,以及認識到最好的朋友簡淑兒:「嗰10幾年有好有唔好,有好多得着,識到好多朋友同去咗好多旅行。喺呢間公司識到Jessica(簡淑兒),呢12年已經值番。我離開呢間公司冇唔好嘅感覺,拍《3日2夜》係好開心。」