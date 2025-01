前無綫藝人羅鈞滿因失言、醉駕、偷食等負面新聞而淪為「負評王」,離開無綫後北上覓出路,靠明星足球隊帶挈密密登台,今日新一年第一日,他更突然宣布已婚,在社交網貼上一張與現任太太的背影相並以英文留言:「對我來說,2024年,沒有什麼比你願意和我共度餘生更重要的了,謝謝羅太。 thanks for your love 以後請多多指教 iloveyou。」而他昔日最廣為人知的,就是曾與新聞之花張文采拍拖4年,但因男方偷食終分手收場,當時張文采呻爆「白白浪費咗4年」,幸最後亦覓得幸福嫁為人妻。