許靖韻新歌出合唱版　點解一定要搵洪卓立？

歌手許靖韻（Angela）上月推出新歌《作賤》，日前請得好友洪卓立（Ken）推出合唱版《作賤‧矛盾》，兩人帶同師弟余浩斌及師妹戰金意於廣州舉行粉絲見面會，會上首播MV及首唱歌曲，歌迷逼爆三層商場，場面墟冚。

《作賤》獨唱版上架後，Angela與監製覺得獨唱版的問句可以有一個男聲作回應，最後請Ken合唱，她解說：「由《今晚唱飲歌》到巡迴音樂會做嘉賓，大家都覺得我哋兩個人嘅聲底、聲線好夾，一直都希望有首合唱歌，今次就好啱數啦。」

歌詞編排上，雖然女段沿用原歌詞，但她亦要重新錄製，透過歌詞釋出女人的疑問；至於男段歌詞則需要重新填寫，Ken謂：「我會以旁觀者身份，釋出男人嘅解答同無奈。以往自己嘅單曲都有一種講故事嘅感覺，呢首歌更加係互相對答咁樣，所以同我自己本身嘅歌嘅感覺好配合。」

《作賤》合唱版上，二人在歌詞上的剖白，直擊很多男女的愛情困境，希望與聽眾之間取得更多共鳴。二人笑說在感情的演繹時，要多謝身邊朋友：「冇佢哋真係投入唔到感情㗎，哈哈。其實因為各自身邊嘅朋友其實都有差唔多嘅經歷，聽得多佢哋嘅古仔，演唱時更容易投入感情、更加理解歌詞當中的分量及詮釋。」