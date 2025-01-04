玩得有默契　唔怕地方細

喺香港，唔少後生仔女都係同家人住，又或者屈喺劏房，難怪有人慨嘆冇空間享受性生活！AV業界資深人士神仙乙就覺得事在人為，正如日本AV嘅個室激戰系列，男女主角只要有默契，地方淺窄一樣可以砌個暢快淋漓！

偷食技師

由本中出品嘅《在個室中出美人巨乳技師》，男主角阿明從朋友口中得知一家按摩店好出名，心郁郁想試一試，點知女友小美疑心極重，擔心男友趁機揼邪骨，於是跟埋去。阿明入到店內，馬上被人氣技師小花暖所吸引，但係女友同處一室，只好規規矩矩……然而，世事就係咁離奇，小花暖生性放蕩，最鍾意勾引有家室嘅男人，見到阿明生得幾靚仔，所以落足心機為小美按摩，搞到佢舒服到瞓着，之後就走去勾引阿明。雖然兩個人係第一次見面，但喺曳曳方面勁有默契，事關一旦發出聲響就會嘈醒小美，所以只能夠喺窄窄嘅按摩床上慢慢纏綿。

盡責女護

喺S1炮製嘅《隨時隨地治療的個室奉任護士》入面，可愛女護士未步奈奈喺一間專門治療男士生理問題嘅醫院工作，專責服侍入住單人房嘅患者。由於入得醫院嘅男士都急需改善性機能，所以奈奈會用溫柔說話作鼓勵，配合體貼嘅前戲，希望令對方嘅慾火慢慢上升……果然奈奈嘅治療方法好奏效，話咁快令對方重振雄風，仲要即時喺床上同奈奈嚟番場激戰！不過，奈奈知道一次成功唔代表一勞永逸，所以會換上唔同裝束，一時扮小動物，一時扮女僕，給予患者強烈嘅視覺刺激，從而令內心嘅慾火愈嚟愈旺盛，到最後，當然會喺床上體驗埋治療效果先肯放人。

撻着教練

同樣由S1推出嘅《翼舞的個人瑜伽教室》，講述翼舞係一位身材健美又靚女嘅瑜伽導師，為咗節省成本，只好喺自己屋企開設1對1瑜伽班。某一日，翼舞同年輕學員財仔上堂，因地方淺窄，教授過程差唔多係身貼身，兩個人嘅身體互相摩擦之下，財仔下體開始有反應，最後忍唔住向翼舞上下其手，結果成功將呢位靚女教練撻着！經過一輪舌戰，兩人開始喺瑜伽墊上瘋狂激戰，期間翼舞頻頻扭動自己嗰副靈活柔軟嘅身體去遷就對方嘅動作，可謂功架十足，令人眼界大開。

簡評

查實只要想曳曳，地方幾細都可以做到，個室激戰系列就有辦你睇！3部作品中，本仙最鍾意《在個室中出美人巨乳技師》，原因係小花暖生得靚女又好波，而且呢期狀態好弗，演出態度淫邪而不猥褻，加上今次要偷偷哋勾引男人，大大增加畫面嘅刺激度！