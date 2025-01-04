逐夢嬌娃　「泰」胸猛

做人冇夢想，生活唔知為乜，就會變得渾渾噩噩，所以最低限度要定番啲目標畀自己，好似泰國嬌娃Sasiwan Phumam，一心諗住做模特兒，就算逐夢過程有啲迂迴，依然冇放棄，終於夢想成真！

渴望做Model

「夢想」呢樣嘢，能否實現，受好多因素影響，例如有人想成為城中首富，對於身無分文嘅人嚟講，聽落似妄想多啲，係咪一定做唔到，咁又未必，視乎你有冇認真努力過。來自泰國曼谷嘅Sasiwan Phumam，自細想成為模特兒，每次同家人、朋友談及呢個夢想，總係被人勸阻，一係話佢嘅外形唔夠吸引，點會有人嘗試，一係就話呢一行嘅收入唔穩定，好難搵到食……不斷被冷水照頭淋，Sasiwan Phumam曾經有段日子選擇妥協，將夢想放埋一邊，先後做過侍應、廚師、售貨員等工作。及後阿妹去咗一間內衣店工作，為咗幫手催谷生意，自告奮勇擔任模特兒，喺網上分享內衣自拍照，結果成為佢踏入模界嘅契機。

轉變唔容易

查實Sasiwan Phumam嘅外形一啲都唔差，身材玲瓏浮凸，特別係心口對胸器分量十足，着起內衣出鏡，吸睛指數相當高，所以自從佢嘅內衣照曝光，唔少龍友同寫真網站紛紛搵上門，邀請佢拍寫真。眼見網民反應咁好，Sasiwan Phumam重新睇到實現夢想嘅時機，自信心亦大大提升，經過一番考慮，決定向圓夢踏出重要一步，先後拍攝多輯性感寫真，從中獲得極大滿足感，人氣亦隨之急升。

家陣Sasiwan Phumam喺網絡同模界都有一定名氣，證明自己嘅決定冇錯，但諗返轉頭，當初轉戰模特兒界都有啲戰戰兢兢，事關本身有份收入穩定嘅正職，貿貿然放棄都幾冒險，博輸咗仲可能會畀人笑，幸好事情發展相當順利，一天都光晒！

近期Sasiwan Phumam所拍攝嘅寫真愈嚟愈性感，唔止着得勁少布，令一對胸器顯得更激凸，仲要擺出又跪又趴嘅甫士，令人想入非非，不妨登入其社交網見識一下。