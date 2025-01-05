妮歌電影節紅地氈巧遇Ariana Grande一高一矮相映成趣

《第82屆金球獎》即將於香港時間明日早上舉行，被視為「金球獎前哨戰」的《第36屆棕櫚泉國際電影節》（PSIF）周五（3日）於加州率先舉行。

一眾荷里活巨星均有出席，其中包括多位有份爭奪「金球獎」的紅星。被視為今屆《金球獎》影后大熱的澳洲女星妮歌潔曼於《PSIF》獲頒「國際之星獎」，以銀色「小鳳仙」性感造型亮相的她於紅地氈上巧偶唱而優則演的美國天后Ariana Grande，2人即互相問好，身高1米80的妮歌拍埋1米54的Ariana高矮懸殊，妮歌更要彎低身與她擁抱。

妮歌上台領獎時提起先後過世的父母，她一時悲從中來落淚，她表示：「我整個事業都係獻給我媽媽同爸爸。佢哋依家已經唔喺度。但我希望繼續努力工作，繼續為呢個世界奉獻。對唔住，我喊咗。我唔想咁樣，但我呢一刻感受到我媽媽嘅存在。呢一切都係為了你，媽媽。」

至於憑大熱歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）獲頒「冒起之星獎」的Ariana Grande，今次是她從影以來首個重要電影獎，她上台領獎時不忘自嘲：「你唔知呢個對我嚟講有幾意義重大，我自從兒時已開始表演，所以我永遠都冇諗過31歲我會再聽到『冒起之星』呢個字，所以我想先多謝我兩個朋友：『肉毒桿菌針同透明質酸』。」

除了妮歌與Ariana之外，今屆獲《PSIF》表揚的還有安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、Colman Domingo、Mikey Madison 、艾哲倫保迪（Adrien Brody）以及《毒王女人夢》（Emilia Pérez）與《教宗選戰》（Conclave）一眾卡士等。其中獲頒「沙漠棕櫚成就獎」的安祖蓮娜更在「契媽」英國老牌女星積琪蓮貝茜（Jacqueline Bisset）手上獲此殊榮，意義重大！