尷尬場面恐出現！畢彼特兩前妻珍妮花與安祖蓮娜有機《金球獎》撞到正

國際影視盛事《第82屆金球獎》將於香港時間明早舉行，荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）的兩位前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）極有機會「世紀碰頭」於今屆《金球獎》撞到正，出現極度尷尬的場面！

安祖蓮娜憑音樂傳記片《Maria》獲劇情組最佳女主角提名，她預期將會出席頒獎禮。而珍妮花亦有機會為了監製的大熱劇集《晨早直播室》（The Morning Show）而於《金球獎》亮相，因而令人擔心兩位前「畢嫂」會否於今屆《金球獎》撞正？！據知不單止《金球獎》，珍妮花都一直好擔心有朝一日會與安祖蓮娜碰頭。消息人士表示：「荷里活係一個非常之細嘅地方，安祖蓮娜今年將於頒獎禮上經常出現，嚟緊佢有機會爭《奧斯卡》，所以嚟緊呢個幾個月珍妮花會出盡力去避開佢。最重要係，珍妮花覺得安祖蓮娜開始『踩佢地盤』，佢同Netflix 一起製作咗《Ｍaria》，而珍妮花過去亦曾同Netflix廣泛合作過。」

那到底珍妮花與安祖蓮娜何時結怨，那就要追朔到21年前，當時有傳安祖蓮娜是畢佬與珍妮花的「小三」，畢佬與安祖蓮娜撻着之時他仍未與珍妮花離婚。雖然「畢安」最終於2016年離婚，但珍妮花仍視安祖蓮娜為「狐狸精」拆散她們頭家的「兇手」。