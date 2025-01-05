佘詩曼「Man姐2.0」上身　同宋軼李純鬥戲

由藝人宋軼、佘詩曼、李純、張國立、張超和王仁君等主演的內地都市劇《麻辣商驕》（原名：今天的她們）即將於無綫播出，該劇集於內地大受歡迎。

劇集聚焦於三位性格不同的女主角，齊齊迎來愛情、事業與理想的重大轉變，藉此道出職場、戀愛與婚姻的艱辛和困境之餘，亦是一個關於三位「不打不相識」的新時代女性、如何打破常規、共同進退的故事。劇集一大看點非佘詩曼（阿佘）莫屬，前年憑無綫熱播劇《新聞女王》大受好評，「Man姐」女強人形象深入民心，如今再度飾演商界女強人梁清然，面對生活及工作上各種挑戰及困難，均能自信又果斷地一一應付，霸氣及能幹度堪稱「Man姐2.0」。

除了角色人設吸引，阿佘劇中造型亦是千變萬化，One Length及肩髮型配以剛柔並重的女強人裝束相當搶焦。另外，阿佘字字珠璣的對白，爆出不少罵人金句新高度，例如：「人的能力本來就存在高低之分，如果你覺得沒有得到我百分之百的信任，原因只有一個，你技不如人」、「分手後女人不哭成水泡眼，是不是代表對男人不尊重？」等。

除了阿佘，憑經典劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》紅遍亞洲的張國立亦有份參演，飾演顧漫婷（李純飾）父親—川白樓名廚顧大鵬。而曾出演人氣內地古裝劇《慶餘年》的宋軼和李純，同樣為內地實力女演員，二人分別於中央戲劇學院表演系及北京電影學院表演系畢業，演技備受認定。