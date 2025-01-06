張頌文是非纏身被換角　舊愛姜塵咬住唔放爆大鑊

已退出多時的內地女星姜塵數日前於網上發貼文，指以往與男友拍拖曾試過遭家暴，不過由於對方掌握了性愛片，所以多年來未有對外透露端倪，不過消息一出矛頭日直指向憑主演劇集《狂飆》爆紅的男星張頌文。而近日張頌文捲入連串負面新聞，當中包括盛傳遭稅務部門約談要求補稅等等，令人擔心其辛苦經營的事業一下子遇上滑鐵廬﹗

而今日更有指原本由張頌文出席大反派的反腐劇集《谷雨》已把他換掉，改由蔣奇明補上，據知該劇已開機半個月，今次損失肯定慘重。姜塵依然咬住張頌文唔放，再發貼文指稱曾與《日掛中天》的投資人通電話，錄音中多次提到張頌文，而對方還代開條件，希望以金錢補償一切，姜塵即回覆：「我不要錢，我不缺錢，我說出自己的經歷，核心是希望大家能關注到並重視家暴。如果我真有心要弄他，真有早在《狂飆》火的時候就站出來了，錢不能抵銷他打我的事實。」

姜塵還提到13年前跟張頌文表演付了15萬人民幣，住在對方的房子：「他的窮人人設設是假的，養了司機和助理。」而張頌文與團隊至今都未有作出回應，引發不少網民猜測，留言似乎一面倒﹕「這回求錘得錘了，老躲着算甚麼事？心虛嗎？」、「這次提大名了，張頌文粉絲怎麼說？」、「點名了，別拿沒有點名做理由裝死了！」