綾瀨遙客串橫濱流星大河劇　AV女優全裸登場成話題

28歲日本男神橫濱流星，首度主演NHK電視台大河古裝劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事》(前譯：《豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》)，昨日(5日)在當地首播。劇集由經典日劇《在世界中心呼喚愛》、《JIN-仁醫-》的編劇森下佳子操刀，擔任旁白的女星綾瀨遙，於首集中化身花魁「狐狸精」驚喜粉墨登場，更有多名現役AV女優破格全裸演出。

《大》劇講述橫濱流星飾演的江戶時代著名浮世繪出版人「蔦屋重三郎」，憑藉獨特眼光與人脈培育出多位浮世繪畫師，影響後世藝術、文化與娛樂等發展的傳奇一生。故事以江戶著名紅燈區吉原為舞台，當初公布擔任旁白的綾瀨遙，在多次合作的編劇森下佳子邀請下粉墨登場，飾演守護吉原的花魁「九郎助稻荷」，背後更長著狐狸尾巴。她於劇中除講解故事走向外，又搞笑拿著手機，介紹吉原現今位置。

此外，向來保守的NHK，又大膽起用3名現役AV女優吉高寧寧、藤環奈及與田鈴在首集演出，飾演慘遭棄屍森林的吉原女郎。三人全裸露股閃現鏡頭的一幕，旋即引發網民熱話。雖然觀眾對劇集口碑不俗，但首集收視錄得12.6%，比去年女星吉高由里子主演的《致光之君》首集下跌0.1%，成為歷代首集收視最低的大河劇。